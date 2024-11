Bombardeio israelense em Beirute teve como alvo alto cargo do Hezbollah, diz fonte de segurança

O bombardeio israelense contra um bairro residencial no centro de Beirute na manhã deste sábado (23) teve como alvo um "alto cargo" do movimento pró-Irã Hezbollah, disse uma fonte de segurança libanesa à AFP.

"O alvo era um alto cargo do Hezbollah", disse esta fonte, sem especificar a identidade do líder. "Não é possível saber se morreu", acrescentou, sob condição de anonimato, depois de o Ministério da Saúde ter reportado 15 mortos e 63 feridos no ataque que destruiu um prédio residencial de oito andares.

A busca por sobreviventes sob os escombros continua, segundo o ministério.

Amin Sherri, deputado da formação islamista, negou que um líder do movimento estivesse presente no local. "Não há nenhum responsável do partido nos dois edifícios impactados" pelo bombardeio, afirmou durante uma visita ao local.

Mais de 3.650 pessoas morreram no Líbano desde 8 de outubro de 2023, segundo o ministério, o maior número desde que Israel e o Hezbollah entraram em guerra aberta em 23 de setembro.

