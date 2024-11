Ataque aéreo israelense no centro de Beirute mata 11, diz o Ministério da Saúde libanês

Por Laila Bassam e Riham Alkousaa

BEIRUTE (Reuters) - Um poderoso ataque aéreo matou 11 pessoas no centro de Beirute neste sábado, disse o Ministério da Saúde, abalando a capital enquanto Israel pressionava sua ofensiva contra o grupo Hezbollah apoiado pelo Irã.

Um prédio de oito andares foi atingido por quatro mísseis, incluindo tipos de penetração de bunker projetados para atingir alvos subterrâneos, disse uma fonte de segurança libanesa.

Israel usou armas de destruição de bunker para matar figuras importantes do Hezbollah, incluindo seu líder veterano Hassan Nasrallah em um ataque ao sul de Beirute em setembro.

No local do ataque israelense no centro de Beirute, Amin Chirri, um membro do parlamento que representa o Hezbollah, disse que não havia nenhum líder do Hezbollah no prédio que foi atingido.

O exército israelense não fez comentários.

As explosões deste sábado deixaram uma cratera profunda. Beirute cheirava fortemente a explosivos horas depois.

Equipes de resgate vasculharam os escombros em uma área da cidade conhecida por suas lojas de antiguidades.

Foi o quarto ataque aéreo israelense esta semana visando uma área central de Beirute, em contraste com a maior parte dos ataques de Israel na região da capital, que atingiram os subúrbios do sul controlados pelo Hezbollah.

