'Chama de Ferro': o que a sequência do livro 'A Quarta Asa' tem de melhor

Eu acho que você já deve ter ouvido falar de "A Quarta Asa", o livro da autora americana Rebecca Yarros viralizou e conquistou leitores no mundo inteiro com sua trama que mistura fantasia e romance. Depois de seu boom, os "romantasy", como são chamadas as histórias que fazem um mix desses temas, ganharam ainda mais notoriedade.

O terceiro livro da série será lançado no final de janeiro, mas na última semana Rebecca liberou um trecho da nova história publicado no site da COSMOPOLITAN americana, o que fez os burburinhos sobre a trama começarem novamente.

Se você está contando os dias para saber como termina a história de Violet e Xander, junte-se ao meu grupo. Se ainda não começou a ler a série, corre que dá tempo.

Sobre o que é a história?

"Chama de Ferro" começa com duas missões importantes: mostrar como será para Violet seu segundo ano Instituto Militar Basgiath - após ela conseguir sobreviver, com méritos, a primeira e mais difícil etapa dessa escola -, e responder às dúvidas que ficaram em aberto após um final de tirar o fôlego no primeiro livro.

[Se você não leu "A Quarta Asa" pare por aqui. Vamos dar spoilers a seguir]

Ao descobrir que seu irmão não está morto, tudo que Violet acreditou ser verdade começa a desmoronar. E junto a isso, ela ainda alimenta uma vontade de investigar e saber mais sobre os segredos por trás das paredes do Instituto.

Cresce também a força de seu relacionamento com Xander. O que a coloca em maus lençóis: se as pessoas souberem seus poderes, poderão usá-la como uma arma contra ele.

O segundo ano no Instituto não é mais fácil que o primeiro. Agora que sobreviveram, os alunos precisam aguentar longas torturas. O corpo de Violet é fraco, mas seu poder - que ela está tentando controlar e desenvolver - é muito intenso.

A trama é uma mistura de dor, agonia, amor, e descobertas. E termina com um final ainda mais intenso do que esperávamos.

O que achei da história

Em "Chama de Ferro" nós já conhecemos os personagens e a dinâmica de Basgiath, então fica mais fácil nos concentramos na trama. O que é ótimo, porque as conexões estão mais profundas e as personalidades mais complexas. É necessário esse conhecimento prévio para mergulhar nelas.

Nesse livro tudo é a mais: tanto em ação, quanto em romance. As cenas de tortura são bem pesadas, mas necessárias. Violet também está mais corajosa, quebrando mais regras, então a vemos em situações de risco e de perigo com mais frequência.

O final, na minha opinião, é ainda mais alucinante do que o que vimos em "A Quarta Asa". Daquela vez, sabíamos que tinha uma solução - ou pelo menos uma explicação - para o irmão de Violet estar vivo e escondido da mãe deles. Dessa vez, não consigo imaginar uma saída. Mal consigo esperar para o final de janeiro!

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.