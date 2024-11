Trump quer ex-banqueiro como secretário do Tesouro e, posteriormente, chair do Fed

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, cogita a ideia de nomear Kevin Warsh como secretário do Tesouro com o entendimento de que ele poderia mais tarde ser chair do Federal Reserve, informou o Wall Street Journal na quinta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O possível arranjo foi discutido entre Trump e Warsh, um ex-banqueiro de investimentos que atuou na diretoria do Federal Reserve, no retiro de Trump em Mar-a-Lago na quarta-feira, acrescentou a reportagem.

Trump também está pensando em nomear Scott Bessent, um investidor de fundos de hedge de longa data que lecionou na Universidade de Yale por vários anos, para liderar o Conselho Econômico Nacional da Casa Branca antes que ele possa ser nomeado para substituir Warsh no Tesouro, acrescentou a matéria.

Nenhum anúncio foi feito por Trump.

O Wall Street Journal alertou que Trump ainda poderia escolher outra pessoa para o cargo.

Marc Rowan, que foi cofundador da Apollo Global Management; o senador Bill Hagerty, do Tennessee; e Robert Lighthizer, que atuou como representante comercial de Trump durante praticamente todo o mandato do então presidente, também são considerados candidatos ao cargo no Tesouro.