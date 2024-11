Xampu para queda capilar está por menos de R$ 100: 'Resolveu meu problema'

Sabe os "tufos" de cabelo que caem durante o banho ou na escovação do dia a dia? Isso pode ser um sinal de que seus fios precisam de fortalecimento. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou o xampu antiqueda Energy+, da Vichy Dercos, que promete ser eficiente na limpeza e restauração da resistência dos fios.

Segundo a Vichy, o xampu possui uma fórmula com niacinamida, vitamina E, aminexil e AHA, que ajudam a fortalecer o couro cabeludo. Veja mais detalhes sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a Vichy sobre o xampu?

Combate a queda capilar;

Promete trazer volume duradouro para o cabelo;

Estimula o fortalecimento dos fios;

Fórmula com aminexil, niacinamida, AHA e vitamina E;

Além do xampu, há também o condicionador, ampola e sérum antiqueda, que prometem reforçar a rotina capilar;

Recomendado para cabelos com queda ou ralos.

O que diz quem comprou?

Com quase três mil avaliações, o xampu da Vichy tem nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco) na Amazon. Os pontos positivos destacados entre os consumidores foram o cheiro agradável, bom rendimento do xampu, além da sua eficácia contra queda capilar.

Esse xampu é maravilhoso. Uso há anos e ele cuida dos cabelos e trata a queda como nenhum outro. Entrega rápida e produto original. Luciane de Sousa Cardoso

Não costumo avaliar os produtos, somente quando me surpreende, mas esse aqui merece um comentário. O produto rende muito, cumpre com a sua função de cuidar da queda do cabelo e no meu caso, reduziu demais em cada lavagem. Acredito que foi o melhor xampu antiqueda que já usei. Antes, após lavar o meu cabelo que é fino e cacheado, vinha um bolo de cabelo junto, que não dava nem para enxergar as mãos de tanto cabelo emaranhado, era assustador, estou realmente com princípio de calvície e umas entradas, mas ao usar esse produto em menos de 2 semanas eu já vi resultado e hoje cai fios contados, papo de no máximo uns 6 fios de cabelo... Recomendo, vai sem medo, vou providenciar outros produtos da linha para melhorar ainda mais esse tratamento. Obrigado! Rafael

Faz pouco mais de 1 mês que estou usando e afirmo que ele resolveu meu problema. Meu cabelo estava com queda intensa, os fios caiam até com raiz durante o dia todo, pentear era horrível cabelo para a casa toda. Agora simplesmente não cai mas, porém ele deixa o cabelo mais ressecado, é bom usar algo leave-in para minimizar. Aline Oliveira

Achei que fosse exagero do pessoal nos comentários, mas já na primeira aplicação eu senti meu cabelo cair bem menos. Também acho importante falar que comecei a fazer um cronograma capilar, então talvez ele tenha uma parcela no resultado. Xampu é muito cheiroso e faz muita espuma, então você não precisa usar muito quando for lavar. Isabelle

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores relataram insatisfação com o xampu, mencionando ressecamento dos fios e sem resultados no controle da queda capilar. Confira os comentários avaliativos:

Uso essa linha há oito meses. Não vi muito resultado quanto a queda, mas deixa meu cabelo brilhoso e couro cabeludo limpinho. Zeneide

O xampu tem uma fragrância agradável e deixa os cabelos bonitos, mas não diminui a queda. Faz 3 meses que estou usando e não vi diferença. Kato

Tem uma consistência maravilhosa e limpa bem o cabelo sem deixar ressecado, mas não me ajudou com a queda. Usei um mais em conta que resolveu o meu problema. Vanessa

