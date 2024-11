STOXX 600 atinge máxima de uma semana com impulso de ações de tecnologia

Por Ankika Biswas e Joao Manuel Vicente Mauricio

(Reuters) - O setor de tecnologia liderava os ganhos na Europa nesta sexta-feira, com o principal índice acionário do continente a caminho de seu primeiro avanço semanal em cinco semanas, uma vez que a pressão recente devido às tensões geopolíticas diminuía, mas o clima ainda estava sombrio após dados econômicos desanimadores.

O índice STOXX 600 subia 0,4%, a 504,53 pontos, e caminhava para seu segundo dia consecutivo de ganhos.

O índice perdeu mais de 4% nas últimas quatro semanas devido a uma combinação de fatores, incluindo o aumento da incerteza sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia, as prováveis implicações econômicas das tarifas propostas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e problemas relacionados ao crescimento doméstico.

O STOXX 600 subiu cerca de 5% no ano, ficando muito aquém do salto de quase 25% do S&P 500, nos EUA.

"A perspectiva para a Europa, em comparação com a dos EUA, é na verdade bastante sombria", disse Stefan Koopman, economista sênior de mercado do Rabobank, citando perspectivas ruins de exportação e demanda industrial.

Dados mostraram que a atividade empresarial da zona do euro deu uma guinada acentuada para baixo neste mês, devido às contrações no setor de serviços e ao fato de o setor industrial ter se aprofundado na recessão.

Além das preocupações, a economia da Alemanha cresceu menos do que o estimado anteriormente no terceiro trimestre, e o país deverá ter o pior desempenho entre os membros do G7 este ano.

Enquanto isso, o índice de tecnologia subia 0,5%, atingindo a máxima de uma semana, impulsionado por ações de chips. O setor fechou em alta na quinta-feira devido à confiança no boom de IA, apesar da decepção dos investidores com a previsão de receita da Nvidia.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,80%, a 8.214 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,14%, a 19.119 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,19%, a 7.199 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,66%, a 33.075 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,29%, a 1.577 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,49%, a 6.391 pontos.