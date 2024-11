Relatório bimestral será divulgado às 17h30, informa Ministério do Planejamento

O Ministério do Planejamento e Orçamento vai divulgar nesta sexta-feira, 22, às 17h30 (de Brasília), o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º Bimestre. A coletiva de imprensa sobre os dados está marcada para as 18 horas, com o secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, o secretário de Orçamento Federal substituto, Clayton Montes, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e o secretário da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas.

Na quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já adiantou que o relatório deve revelar a necessidade de o governo efetuar um bloqueio adicional no orçamento na ordem R$ 5 bilhões.

Pelo último documento bimestral, R$ 13,3 bilhões já estão congelados.