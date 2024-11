Presidente do BC alemão alerta que tarifas podem prejudicar crescimento e elevar inflação para todos

FRANKFURT (Reuters) - Tanto a Europa quanto os Estados Unidos sofrerão um impacto no crescimento se houver uma nova guerra comercial e a inflação também pode aumentar, elevando a pressão sobre os líderes da União Europeia para que iniciem uma integração econômica há muito adiada a fim de proteger o bloco, disse o presidente do banco central da Alemanha, Joachim Nagel, nesta sexta-feira.

Nagel se junta a uma longa lista de autoridades a argumentarem que as tarifas propostas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, provavelmente prejudicarão todas as partes envolvidas, uma mensagem que ainda não repercutiu no novo governo norte-americano.

"A implementação de tais tarifas reacenderia os conflitos comerciais internacionais e prejudicaria ainda mais nossa ordem multilateral", disse Nagel em um discurso em Frankfurt.

"Combinadas com outros planos, elas podem infligir perdas significativas ao PIB nos Estados Unidos e no exterior", disse Nagel. "E provavelmente levariam ao aumento das taxas de inflação - em ambos os lados do Atlântico."

A Europa precisa agora se unir e subordinar os interesses nacionais à causa comum, criando uma estrutura econômica que proteja o modelo europeu de prosperidade, argumentou Nagel.

As medidas necessárias incluem uma verdadeira união bancária com um esquema conjunto de garantia de depósitos e uma solução para o "ciclo da desgraça", criado pelos vínculos entre soberanos e bancos, disse Nagel.

Outra medida necessária é a criação de uma verdadeira união dos mercados de capitais, que canalizaria a poupança europeia para as empresas e regiões que mais necessitam de capital, acrescentou Nagel.

(Por Balazs Koranyi)