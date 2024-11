PMI de serviços da França frustra expectativa e cai ao menor nível em 10 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da França caiu de 49,2 em outubro para 45,7 em novembro, no menor nível em dez meses, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 22, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado frustrou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que esperavam queda menor a 49,1.

Já o PMI da indústria francesa caiu de 44,5 no mês passado para 43,2 no atual, também no menor nível em dez meses. Neste caso, a previsão era por estabilidade em 44,5.

Tudo somado, o PMI composto recuou de 48,1 para 44,8 no período, mínima em dez meses. A S&P Global nota que a queda reflete o tombo no subíndice de novos pedidos, com deterioração na demanda por exportações no ritmo mais rápido desde maio de 2020.

"Incertezas geopolíticas e fluxos mais fracos de pedidos dos EUA foram mencionados na pesquisa", aponta o relatório.

Os indicadores abaixo de 50 sugerem que a atividade da França segue em contração pelo terceiro mês consecutivo e no ritmo mais intenso desde janeiro deste ano, segundo a S&P Global.

O relatório também aponta que é a primeira vez desde maio de 2020 que empresas francesas registram expectativas negativas para a atividade nos próximos 12 meses.