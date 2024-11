PMI composto do Reino Unido cai a 49,9 em novembro e vai ao menor nível em 13 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido caiu de 51,8 em outubro para 49,9 em novembro, no menor nível em 13 meses, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 22, pela S&P Global.

O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade do indicador. O dado abaixo de 50 aponta que a atividade se contraiu em novembro.

Apenas no setor de serviços, o PMI britânico recuou de 52 no mês passado para 50 no atual, também na mínima em 13 meses. Neste caso, a previsão também sugeria estabilidade.

No segmento da indústria, o PMI do Reino Unido cedeu de 49,9 para 48,6 no período, aquém das projeções, de 50.