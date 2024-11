Golpe: quais as patentes dos militares indiciados e quanto eles ganham?

Do UOL, em São Paulo

Pela primeira vez na história do Brasil, militares de alta patente são indiciados por tentativa de golpe. Os generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto, do Exército, e o almirante Almir Garnier Santos, da Marinha, estão na lista de suspeitos de planejar ataque contra a democracia.

O que aconteceu

Dois dos militares chefiaram ministérios no governo Bolsonaro. Heleno esteve à frente do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência, e Braga Netto comandou o Ministério da Defesa.

Garnier comandou a Marinha entre abril de 2021 e 30 de dezembro de 2022. As investigações revelaram que, em 14 de dezembro de 2022, o almirante foi o único a não se opor à minuta do golpe, apresentada a ele e outros oficiais-generais em uma reunião com o general Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da defesa.

Ao todo, 24 militares foram indiciados. O relatório apresentado pela Polícia Federal ao STF (Supremo Tribunal Federal) aponta possível cometimento de crimes por parte de 37 pessoas. O documento afirma que os indiciados se envolveram em casos de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de Direito e organização criminosa.

Quem são os militares indiciados?

Com base em consulta no Portal da Transparência nesta sexta-feira (22), confira abaixo as patentes e salários dos militares, referentes a agosto de 2024 — alguns deles já com bonificações.

As informações aparecem para 22 militares, dos quais 21 ganham em reais e, juntos, somam mais de R$ 602 mil em remuneração bruta. Outro agente recebe em dólar, pois atua fora do país.

Alexandre Castilho Bitencourt da Silva, coronel na ativa

Remuneração básica bruta: R$ 26.909,85

R$ 26.909,85 Remuneração após deduções: R$ 17.485,93

Almir Garnier, almirante de esquadra, militar da reserva e ex-comandante da Marinha

Remuneração básica bruta: R$ 35.967,57

Remuneração após deduções: R$ 24.069,29

Anderson Lima de Moura, coronel na ativa

Remuneração básica bruta: R$ 26.337,30

Remuneração após deduções: R$ 17.282,78

Angelo Martins Denicoli, major da reserva

Remuneração básica bruta: R$ 18.893,95

Remuneração após deduções: R$ 13.206,38

Augusto Heleno, general da reserva, foi ministro-chefe do GSI. Tem o posto de marechal no Portal da Transparência

Remuneração básica bruta: R$ 36.502,91

Remuneração após deduções: R$ 23.966,67

Bernardo Romão Correa Netto, coronel na ativa

Remuneração básica bruta: R$ 28.164,30

Remuneração após deduções: R$ 18.306,57

Carlos Giovani Delevati Pasini, coronel da reserva

Remuneração básica bruta: R$ 26.337,30

Remuneração após deduções: R$ 19.164,33

Cleverson Ney Magalhães, coronel da reserva, ex-oficial do Comando de Operações Terrestres

Remuneração básica bruta: R$ 29.200,05

Remuneração após deduções: R$ 18.888,97

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, general da reserva, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército

Remuneração básica bruta: R$ 37.988,22

Remuneração após deduções: R$ 24.771,51

Fabrício Moreira de Bastos, coronel na ativa

Remuneração básica bruta: US$ 10.027,26

Remuneração após deduções: US$ 7.166,62

Segundo o Portal da Transparência, o valor está em dólares norte-americanos e se refere à remuneração dos servidores em exercício no exterior, segundo o artigo 7º, parágrafo 2, alínea "a", da Lei 5.809/72. Ele atua em Tel Aviv, Israel.

Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente na ativa

Remuneração básica bruta: R$ 13.633,49

Remuneração após deduções: R$ 9.510,65

Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel (não consta no site da Transparência)

Remuneração: Almeida não consta nominalmente no site da Transparência - segundo o Exército, o soldo para esta posição é de R$ 11.250. Com adicionais e bonificações, pode-se chegar a R$ 24.497,25.

Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel na ativa

Foi exonerado do cargo de comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais, em Manaus, em fevereiro de 2024, após ter sido alvo de uma operação da PF que apurou reuniões de teor golpista entre militares após a derrota de Bolsonaro na eleição.

Remuneração básica bruta: R$ 27.450,00

Remuneração após deduções: R$ 19.900,68

Laercio Vergilio, general reformado

Remuneração básica bruta: R$ 30.362,32

Remuneração após deduções: R$ 20.286,80

Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal (não consta no site da Transparência)

Remuneração básica bruta: (não consta no site da Transparência)

Remuneração após deduções: (não consta no site da Transparência)

Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva, ex-assessor de Bolsonaro

Remuneração básica bruta: R$ 27.500,40

Remuneração após deduções: R$ 17.899,86

Mario Fernandes, general da reserva

Promovido a general de brigada em 2016, passou para a reserva em agosto de 2020, quando comandava as Forças Especiais, os chamados "kids pretos", que são suspeitos de planejar as ações golpistas. Em novembro de 2022, após a derrota de Bolsonaro, ele pressionou o então comandante do Exército, Freire Gomes, a aderir ao golpe: "É agora ou nunca mais, comandante, temos que agir!", escreveu ele, segundo reportagem da revista piauí.

Remuneração básica bruta: R$ 33.223,40

Remuneração após deduções: R$ 21.739,17

Mauro Cesar Barbosa Cid, tenente-coronel na ativa, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Remuneração básica bruta: R$ 27.027,00

Remuneração após deduções: R$ 17.661,98

Nilton Diniz Rodrigues, general na ativa

Remuneração básica bruta: R$ 32.552,40

Remuneração após deduções: R$ 24.073,62

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general da reserva, ex-ministro da Defesa no governo Bolsonaro

Remuneração básica bruta: R$ 35.294,02

Remuneração após deduções: R$ 23.605,50

Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel na ativa

Ele era conhecido como "Joe" e também fazia parte do grupo de "kids pretos" ao final do governo Bolsonaro, após as eleições de 2022. É investigado por ter pedido orientações ao coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, quanto aos locais para realização das manifestações após a vitória de Lula.

Remuneração básica bruta: R$ 27.417,60

Remuneração após deduções: R$ 18.115,03

Ronald Ferreira de Araujo Junior, tenente-coronel na ativa

Remuneração básica bruta: R$ 22.050,00

Remuneração após deduções: R$ 14.764,44

Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel na ativa

Remuneração básica bruta: R$ 24.300,00

Remuneração após deduções: R$ 16.135,14

Walter Souza Braga Netto, general da reserva, ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022

Remuneração básica bruta: R$ 35.294,02

Remuneração após deduções: R$ 24.014,72