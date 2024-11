Papa Francisco visitará ilha francesa da Córsega em 15 de dezembro, diz igreja local

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco visitará Córsega em 15 de dezembro, informou a diocese local em seu site, na primeira viagem registrada de um papa à ilha francesa no Mediterrâneo.

A breve visita à capital da ilha, Ajaccio, onde Francisco deverá falar em uma conferência sobre religiosidade popular na região do Mediterrâneo, marcará sua 47ª viagem ao exterior desde que se tornou papa em 2013.

Córsega, conhecida por seu terreno íngreme e montanhoso e por ser o local de nascimento de Napoleão, é a quarta maior ilha do Mar Mediterrâneo. É uma das regiões mais pobres da França, com estatísticas do governo estimando que cerca de 20% da população vive abaixo da linha da pobreza.

O Vaticano não confirmou imediatamente o anúncio da igreja local, mas sabe-se que a viagem está sendo preparada há semanas. Francisco já fez duas visitas anteriores à França, viajando a Estrasburgo em 2014 para falar ao Parlamento Europeu e ao Conselho da Europa, e a Marselha em 2023 para participar de uma reunião de bispos.

Mas o papa, que completa 88 anos em 17 de dezembro, nunca fez uma visita de Estado completa à França, um reduto histórico do catolicismo que agora é amplamente secular e abriga as maiores comunidades muçulmanas e judaicas da Europa.

O presidente francês, Emmanuel Macron, convidou Francisco para ir a Paris para a reabertura da Catedral de Notre Dame em 8 de dezembro, mas o papa estará liderando uma cerimônia no Vaticano naquele dia para instalar novos cardeais católicos.

A população de Córsega, de cerca de 356.000 habitantes, é estimada pelo Vaticano como sendo 81,5% católica.

Francisco viajou muito pelo Mediterrâneo durante seus 11 anos de papado, visitando Malta, a ilha grega de Lesbos e a ilha italiana de Lampedusa.

(Reportagem de Joshua McElwee)