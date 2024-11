Novo plano da Petrobras é "extremamente factível e realista", diz Chambriard

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O novo plano de negócios da Petrobras para o período de 2025 a 2029, aprovado pelo conselho de administração na véspera, é "extremamente factível, realista e relativamente fácil de entregar", afirmou nesta sexta-feira a presidente da companhia, Magda Chambriard.

É o primeiro plano de negócios da Petrobras sob a gestão de Chambriard, que tomou posse em maio com uma missão dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de acelerar investimentos e colocar em execução novos projetos.

A executiva lembrou que, no fim do segundo trimestre, a empresa reduziu os investimentos previstos para 2024 em 4 bilhões de dólares, para cerca de 14,5 bilhões de dólares e que, desde agosto, vem performando 100% dentro do planejamento.

"No final do segundo trimestre, nós reduzimos o investimento anual da Petrobras em 2024... até ali a Petrobras vinha entregando menos capex do que era o seu guidance no plano de negócios", disse Chambriard.

"A partir de agosto deste ano, nós estamos entregando 100%, ou seja, performando 100% do planejamento, 100% dentro do guidance, tanto no desembolso do capex quanto na produção prevista."

A Petrobras confirmou na véspera investimentos de 111 bilhões de dólares para o período entre 2025 e 2029.

