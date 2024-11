Kotscho: Bolsonaro terá julgamento do século, o que é grave para nossa vida

Jair Bolsonaro (PL) continua ganhando as manchetes, desafiando as bases democráticas e estagnando o país, afirmou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News desta quinta (21).

O país vai parar acompanhando o julgamento, ainda mais esse, que deve ser o julgamento da história, do século. Então, dois anos depois de sair -- aliás, de fugir do país antes de entregar o cargo --, Bolsonaro continua na mídia, infernizando a vida do país.

Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Ele também destacou o silêncio do ex-presidente.

O que é mais incrível nesse negócio todo, essa semana, depois do que foi revelado na segunda-feira, o Bolsonaro não falou nada. Ele ficou em absoluto silêncio. (...) Daqui a pouco ele vai para o hospital e a gente vai continuar falando dele.

Falamos desde a facada que ele sofreu na campanha de 2018. Isso que acho mais grave, além de tudo que fizeram, de todos esses crimes, é a novela que se prolonga aí, [o julgamento] vai entrar pelo ano que vem, porque a última peça não está pronta, sempre aparecem mais coisas.

Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho lamentou que pautas importantes do país fiquem paradas.

Estou vendo como isso é dramático, é grave para nossa vida, dos cidadãos brasileiros e do país. (...) Não se fala de outro assunto [do golpe e da tentativa de assassinato do presidente, vice e ministro do STF].

Tem tanto problema grave no Brasil para ser resolvido e não sai disso. É isso que lamento, eu entendo que tem o processo jurídico (...), mas eu não vejo saída. Não sei se vocês têm alguma ideia do que pode acontecer para o país voltar a viver em paz, que é o que todo mundo quer, né?

Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Relatório contém 884 páginas

No relatório da investigação de 884 páginas, enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal), a PF apontou quais crimes os investigados teriam praticado a partir do conjunto de elementos reunidos ao longo da investigação.

As investigações apontaram que os indiciados se estruturaram por divisão de tarefas. Isso teria permitido a "individualização das condutas e a constatação da existência de grupos", segundo a PF.

Entre os grupos está o de desinformação e ataques ao sistema eleitoral e outro responsável por "incitar militares a aderirem golpe de Estado". Há também o núcleo jurídico, o operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela e núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas.

Veja a lista dos indiciados

Ailton Gonçalves Moraes Barros

Alexandre Castilho Bitencourt da silva

Alexandre Rodrigues Ramagem

Almir Garnier Santos

Amauri feres Saad

Anderson Gustavo Torres

Anderson Lima De Moura

Angelo Martins Denicoli

Augusto Heleno Ribeiro Pereira

Bernardo Romao Correa Netto

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha

Carlos Giovani Delevati Pasini

Cleverson Ney Magalhães

Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira

Fabrício Moreira De Bastos

Filipe Garcia Martins

Fernando Cerimedo

Giancarlo Gomes Rodrigues

Guilherme Marques De Almeida

Hélio Ferreira Lima

Jair Messias Bolsonaro

José Eduardo De Oliveira E Silva

Laercio Vergilio

Marcelo Bormevet

Marcelo Costa Câmara

Mario Fernandes

Mauro Cesar Barbosa Cid

Nilton Diniz Rodrigues

Paulo Renato De Oliveira Figueiredo Filho

Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira

Rafael Martins De Oliveira

Ronald Ferreira De Araujo Junior

Sergio Ricardo Cavaliere De Medeiros

Tércio Arnaud Tomaz

Valdemar Costa Neto

Walter Souza Braga Netto

Wladimir Matos Soares

