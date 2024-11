Itaú lançará Inteligência Itaú, IA generativa para atendimento aos clientes

O Itaú Unibanco vai levar ao ar uma ferramenta de inteligência artificial generativa para o atendimento aos clientes. A chamada Inteligência Itaú começará com ferramentas para a realização de pagamentos e gestão financeira, ainda em experimentação, mas vem após o banco conseguir estabelecer parâmetros mínimos de atuação da tecnologia.

"Ao longo de 2024, fomos aprendendo e investindo mais nessas soluções, até que chegamos a um momento em que criamos os chamados guardrails. É um modelo de multiagentes, são agentes autônomos que interagem entre si", disse o diretor de Tecnologia, Design e Dados do banco, Ricardo Guerra.

De acordo com ele, o Itaú vinha testando a IA generativa havia quase dois anos, mas ainda não havia levado a tecnologia para o atendimento aos clientes para evitar problemas diante das possibilidades de que os instrumentos atuassem fora dos parâmetros de atendimento que o banco já possui.

"GenAI é uma tecnologia incrível, mas que tem os seus riscos. Ela alucina, basicamente. Na hora de o Itaú interagir com seus clientes, isso não é admissível", afirmou ele.

A nova ferramenta permitirá que os clientes façam Pix através do WhatsApp oficial do banco. A tecnologia poderá interpretar mensagens encaminhadas, por exemplo, para fazer as transferências às contas de destino. "Estamos dando um passo relevante, de estar cada vez mais no contexto dos clientes", disse o diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais, João Araújo.

A funcionalidade começa a operar até o final deste mês, com uma base de 5 mil clientes, e será expandida aos poucos.