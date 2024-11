Iate de lutador e mansão da Boca Rosa: o que comprar com R$ 18 mi da Mega?

A Mega-Sena sorteia neste sábado (23) um prêmio estimado em R$ 18 milhões. Isso significa que, quem acertar sozinho as seis dezenas, vai levar esse valor já com o desconto do Imposto de Renda. O que daria para comprar com tudo isso? O UOL fez um levantamento de alguns itens de luxo.

Mansão da Boca Rosa

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, comprou no ano passado uma mansão avaliada em R$ 18 milhões. A casa fica em um condomínio no bairro da Granja Viana, em São Paulo, e conta com heliponto e haras. O terreno tem 2,4 mil m².

A casa tem 1.180m² de área construída, e tinha um tanque de tubarões. A influenciadora pediu que os tubarões fossem encaminhados para um santuário.

O imóvel tem ainda um segundo aquário de 7 mil litros com corais. Para os pets, a casa tem um canil com ar-condicionado. A área de lazer tem um salão de festas com 360m² e entrada independente.

A suíte master tem hidromassagem, closet e sala para banho. Ao todo são cinco suítes na residência. A cozinha segue a linha do "conceito aberto", sem paredes e com ilha.

Flat de luxo em Londres

Prédio em construção em Londres terá apartamentos no valor de R$ 18 milhões com três suítes Imagem: San Patrik Nekretnine/Reprodução

Com 142m² de área, é possível comprar um flat de luxo no edifício San Patrik, que está em construção em Londres, na Inglaterra. O local fica entre Vauxhall e Battersea, que está passando por uma grande transformação urbana e se transformando em um novo ponto de arte urbana e cultural.

O apartamento que custa R$ 18 milhões tem três banheiros e três quartos. A decoração pode ser definida pelo cliente.

O prédio vai ter 50 andares e a decoração das áreas comuns vai ser feita em parceria com a subsidiária da Versace, que lida com decoração. Terá cinema, lounges e espaço para as crianças, além de acessos de cada um dos apartamentos para sauna.

Apartamento ainda maior em Porto Rico

<"photoembed-wrapper"> Apartamento à venda em Porto Rico tem 476m² e custa em R$ 18 milhões Imagem: Reprodução

Outra opção pelos mesmos R$ 18 milhões é um flat que está à venda em Guaynabo, Porto Rico. São apenas dois apartamentos por andar. Com 476m² de tamanho, a mansão é considerado uma penthouse duplex pela imobiliária.

Tem cinco suítes e um lavabo e já vem totalmente decorada com mármore e peças de alto padrão. Até obras de arte que estão espalhadas por todas as áreas serão entregues para o comprador.

No espaço privativo do apartamento ainda tem uma lavanderia, escritório e uma sala de musculação. O terraço tem uma área para churrasco.

Iate de lutador do UFC

O lutador do UFC Conor McGregor comprou um iate que tem até uma piscina interna e um tobogã. A embarcação é do modelo Prestige 750, com 22,5m de comprimento e capacidade para oito pessoas mais dois tripulantes.

O iate é equipado com sala de jantar e bar no deck exterior. Também tem uma parede de escalada entre o primeiro e segundo andares. A embarcação ainda conta com uma jacuzzi e um espaço para treinos de MMA.

A embarcação tem três andares, e está avaliada em R$ 18 milhões.