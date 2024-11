Há pouca esperança em Gaza de que mandados de prisão aliviem ataque israelense

Por Nidal al-Mughrabi e Hussam al-Masri

CAIRO/GAZA (Reuters) - Os habitantes de Gaza tinham pouca esperança nesta sexta-feira de que os mandados de prisão do Tribunal Penal Internacional para líderes israelenses desacelerariam a ofensiva ao território palestino, onde médicos disseram que pelo menos 24 pessoas foram mortas em novos ataques militares israelenses.

Na Cidade de Gaza, no norte, um ataque israelense a uma casa em Shejaia matou oito pessoas, segundo médicos. Outras três pessoas foram mortas em um ataque perto de uma padaria e um pescador foi morto quando saía para o mar. Nas áreas central e sul, 12 pessoas foram mortas em três ataques aéreos israelenses separados.

Enquanto isso, as forças israelenses aprofundaram a incursão e o bombardeio no extremo norte do enclave, sua principal ofensiva desde o início do mês passado. Os militares dizem que o objetivo é impedir que os combatentes do Hamas realizem ataques e se reagrupem no local; os moradores afirmam ter medo de que o objetivo seja despovoar permanentemente uma faixa de território como uma zona de segurança, o que Israel nega.

Moradores das três cidades sitiadas na extremidade norte -- Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun -- disseram que as forças israelenses explodiram dezenas de casas.

Um ataque israelense atingiu o hospital Kamal Adwan em Beit Lahiya, uma das três instalações médicas que mal funcionam na área, ferindo seis equipes médicas, algumas em estado crítico, disse o Ministério da Saúde de Gaza em um comunicado.

"O ataque também destruiu o gerador principal do hospital e perfurou os tanques de água, deixando o hospital sem oxigênio ou água, o que ameaça a vida de pacientes e funcionários dentro do hospital", acrescentou. Ele disse que 85 pessoas feridas, incluindo crianças e mulheres, estavam internadas, oito na UTI.

Os habitantes de Gaza consideraram a decisão do TPI de buscar a prisão de líderes israelenses por suspeita de crimes de guerra como um reconhecimento internacional da situação difícil do enclave. Mas as pessoas que faziam fila para comprar pão em uma padaria na cidade de Khan Younis, no sul, duvidavam que isso teria algum impacto.

"A decisão não será implementada porque os Estados Unidos protegem Israel e podem vetar qualquer coisa. Israel não será responsabilizado", disse Saber Abu Ghali, enquanto aguardava sua vez no meio da multidão.

Saeed Abu Youssef, de 75 anos, disse que mesmo que a justiça chegasse, seria com décadas de atraso: "Estamos ouvindo decisões há mais de 76 anos que não foram implementadas e não fizeram nada por nós."

Israel lançou seu ataque a Gaza após militantes liderados pelo Hamas atravessarem a cerca da fronteira, matarem 1.200 pessoas e tomarem mais de 250 reféns em 7 de outubro de 2023. Desde então, quase 44.000 palestinos foram mortos em Gaza, grande parte da qual foi destruída.

Os promotores do tribunal disseram que havia motivos razoáveis para acreditar que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant são criminalmente responsáveis por atos como assassinato, perseguição e fome como arma de guerra, parte de um "ataque generalizado e sistemático contra a população civil de Gaza".

O tribunal com sede em Haia ordenou ainda a prisão do principal comandante do Hamas, Ibrahim Al-Masri, também conhecido como Mohammed Deif. Israel diz que já o matou, o que o Hamas não confirmou.

Israel afirma que o Hamas é o culpado por todos os danos causados aos civis de Gaza por operar entre eles, o que o Hamas nega.

Políticos israelenses de todo o espectro político denunciaram os mandados de prisão do TPI como tendenciosos e baseados em provas falsas, e Israel diz que o tribunal não tem jurisdição sobre a guerra. O Hamas saudou os mandados de prisão como um primeiro passo em direção à justiça.

Esforços de mediadores árabes do Catar e do Egito, apoiados pelos Estados Unidos, para concluir um acordo de cessar-fogo foram interrompidos. O Hamas quer um acordo que ponha fim à guerra, enquanto Netanyahu tem prometido que a guerra só terminará quando o Hamas for erradicado.