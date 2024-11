Vem chuva? Fim de semana terá tempo instável em São Paulo; veja previsão

O tempo deve ser de muitas nuvens, garoa ocasional e temperaturas amenas na cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 22, e no sábado, 23, segundo prevê o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura da capital. No domingo, 24, o sol volta a brilhar, mas ainda entre nuvens, e a temperatura seguirá amena. O calor só retorna na segunda-feira, 25.

O sistema frontal que causou nebulosidade e temperaturas mais baixas está se afastando em direção aos demais estados do Sudeste, mas os ventos úmidos que sopram do mar contra a faixa leste do Estado mantêm o céu da capital com muitas nuvens, prevê o CGE. Essa condição vai causar chuva fraca ao longo do dia.

A temperatura deve sofrer ligeiro declínio - a mínima prevista para a sexta é de 17°C e a máxima não supera os 21°C.

Os índices de umidade do ar seguem elevados, com valores mínimos acima dos 70% - na quinta-feira chegou a 94% .

O sábado ainda será marcado por tempo instável e chuva fraca no decorrer do dia. As temperaturas vai permanecer baixas, com mínima de 16°C na madrugada e máxima de 21°C, no período da tarde.

No domingo, segundo o Climatempo, a temperatura na capital deve variar entre 14°C e 23°C, e o sol volta, mas entre nuvens. O calor só deve voltar na segunda-feira, quando a temperatura máxima prevista é de 28°C.

E o resto do Brasil?

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que 18 estados e o Distrito Federal devem sofrer com chuvas intensas a partir de hoje (21).

Aviso de chuvas intensas do Inmet está em atividade e se mantém até as 10h de amanhã (22). Os estados com perigo de chuvas intensas são Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal.

Estados afetados devem enfrentar chuvas fortes e vendavais. As chuvas devem ser entre 50 e 100 mm por dia, e os ventos podem chegar a até 100 km/h.

Instituto alerta para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em caso de chuva forte, a orientação é de desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia, e de não se abrigar embaixo de árvores em caso de vendavais.

Capitais paulista e carioca não estão em alerta. Tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro tem previsão de chuva, mas sem muita intensidade e com pouco vento.