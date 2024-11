Esquadrão antibombas é enviado a aeroporto de Londres; terminal é esvaziado

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica enviou uma equipe de eliminação de bombas ao Aeroporto de Gatwick, em Londres, depois que um item proibido foi encontrado em bagagem, disseram autoridades na sexta-feira, após retirada de passageiros de um terminal.

Gatwick, o segundo aeroporto mais movimentado do Reino Unido, informou anteriormente que havia esvaziado uma grande parte de seu terminal sul, citando um incidente de segurança.

O incidente afetou os planos de viagem do fim de semana de milhares de passageiros, com mais de 600 voos previstos para aterrissar ou decolar na sexta-feira de Gatwick, totalizando mais de 121.000 assentos de passageiros, de acordo com dados da empresa de análise de aviação Cirium.

A polícia de Sussex, a força local, disse que um cordão de segurança permaneceria no local enquanto o assunto fosse tratado.

"A polícia foi chamada ao Terminal Sul do Aeroporto de Gatwick às 8h20 de sexta-feira após a descoberta de um item proibido suspeito na bagagem", afirmou em um comunicado.

"Como precaução, uma equipe de EOD (Explosive Ordnance Disposal) está sendo enviada para o aeroporto."

As autoridades aeroportuárias disseram no X que os passageiros estavam sendo mantidos fora do prédio enquanto o incidente estava em andamento, e a polícia declarou que houve uma interrupção significativa do tráfego na área e aconselhou as pessoas a evitá-la.

Em vídeos postados online, milhares de passageiros podem ser vistos do lado de fora do terminal e nos arredores. Cobertores de emergência foram distribuídos a alguns dos passageiros para ajudar a se protegerem do frio, segundo imagens de rede social.

Em um incidente separado no início da sexta-feira, a polícia de Londres realizou uma explosão controlada perto da embaixada dos EUA no sul de Londres depois de descobrir um pacote suspeito. Mais tarde, a polícia disse acreditar que se tratava de um engano.

(Reportagem de Catarina Demony)