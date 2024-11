Enel eleva em 61,4% investimentos em redes elétricas no Brasil, a US$4,6 bi

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo Enel prevê investir 4,6 bilhões de dólares em suas distribuidoras de energia no Brasil entre 2025 e 2027, aumento de 61,4% em relação ao orçado no plano anterior, em um esforço para tornar as redes elétricas mais resilientes a eventos climáticos extremos que vêm afetando as operações na região.

Os números foram apresentados nesta sexta-feira pela Enel Américas, controladora direta dos negócios brasileiros, e são um detalhamento do plano estratégico lançado pelo grupo italiano no início desta semana.

Do valor total, a companhia destinará 2,4 bilhões de dólares para a distribuidora Enel São Paulo, 1,2 bilhão de dólares para a Enel Ceará, e 1 bilhão de dólares para a Enel Rio, disse o CEO da Enel Américas, Aurelio Bustilho, durante teleconferência com analistas e investidores.

Bustilho ressaltou que o novo montante representa um "grande" aumento frente ao previsto no plano anterior e reconheceu que a companhia precisa "fazer sua parte" para se adaptar à nova realidade climática, que também tem afetado suas operações em outros países da América Latina, como o Chile.

A atuação da Enel no Brasil está sob forte escrutínio da sociedade e de autoridades depois que a companhia falhou em prestar atendimento rápido a seus milhões de clientes após eventos climáticos extremos ocorridos desde o ano passado.

Em novembro de 2023, chuvas com ventos acima de 100 km/h deixaram milhões de consumidores do Estado de São Paulo sem luz por dias, principalmente na região metropolitana atendida pela Enel, em ocorrência que levou à aplicação de multas milionárias.

Neste ano, um temporal em outubro interrompeu o fornecimento de energia a 3,1 milhões de clientes paulistas, com os trabalhos para recomposição completa dos serviços tendo demorado cinco dias, reacendendo as críticas à empresa e disparando medidas mais duras do governo federal.

A Enel busca melhorar as operações para obter a renovação de suas concessões de distribuição, que expiram entre 2026 e 2028. Segundo Bustilho, o processo de renovação das distribuição está ocorrendo em linha com as expectativas.

"Acredito que (o processo) está ocorrendo da forma certa, praticamente em linha com o esperado... incentivando o Capex, a qualidade do fornecimento de energia, mais alinhado a eventos climáticos extremos... Nossa expectativa é que o processo seja concluído no primeiro trimestre (de 2025), ou abril".

Além das três distribuidoras de energia, a companhia elétrica de origem italiana tem negócios em geração e transmissão de energia no Brasil e braços de serviços e comercialização de energia.

Incluindo aportes em seus outros negócios, a Enel investirá um total de 4,95 bilhões de dólares no Brasil entre 2025 e 2027.

Em relação ao segmento de geração renovável de energia, os executivos afirmaram que a companhia terá uma abordagem "mais seletiva" com investimentos, "a fim de otimizar a relação risco-retorno".

