Em eleição acirrada no Uruguai, candidatos buscam votos de derrotados no 1º turno

Por Lucinda Elliott

MONTEVIDÉU (Reuters) - Os uruguaios escolherão entre dois candidatos de centro para próximo presidente, no domingo, mas o segundo turno, muito disputado, poderá ser decidido pelos eleitores que votaram em um radical antivacina e em outros candidatos marginais no primeiro turno.

As últimas pesquisas de opinião antes da votação sugerem que há apenas 25.000 votos entre os dois candidatos, o prefeito de centro-esquerda da oposição Yamandú Orsi e o candidato conservador da coalizão governista Álvaro Delgado.

Isso significa que os eleitores que votaram em candidatos derrotados no primeiro turno de outubro serão fundamentais. Entre esses candidatos está o antiestablishment Gustavo Salle, que se manifesta com um megafone contra vacinas, corrupção e identidade de gênero, e quer proteger o meio ambiente. Ele teve um desempenho melhor do que o esperado no primeiro turno, com 3%.

O Uruguai contraria a tendência global de divisões acentuadas entre direita e esquerda observadas em muitos países no que tem sido um ano eleitoral de 2024 de grande impacto.

A nação sul-americana de 3,4 milhões de habitantes vai às urnas em 24 de novembro com um presidente popular, inflação em queda e emprego e salários reais em alta. Mas as preocupações de longa data com o alto custo de vida, a desigualdade e os crimes violentos persistem.

O presidente Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, de Delgado, constitucionalmente não pode se candidatar à reeleição imediata.

"Há poucos indícios de que os eleitores estejam clamando por mudanças políticas significativas", disse o analista uruguaio Nicolás Saldías, da Economist Intelligence Unit.

O amplo consenso entre os dois lados em questões como a economia significou que os principais candidatos tiveram dificuldades para conquistar a população, acrescentou Saldías.

Os dois candidatos do segundo turno esperam atrair os cerca de 8% dos eleitores do primeiro turno que optaram por partidos menores, como o de Salle, bem como aqueles que não compareceram às urnas em outubro.

Mas nenhum deles fez novas promessas nas últimas semanas para atraí-los e os pesquisadores dizem que um debate televisionado parece ter tido pouco efeito.

Salle, cujo partido garantiu duas cadeiras no Congresso, disse que não diria a seus apoiadores em quem votar.

"Não sou um general que dá ordens", disse o advogado de 66 anos à Reuters. Mas ele afirmou que Orsi poderia obter mais apoio, devido às suas políticas de esquerda, como a proteção dos direitos dos trabalhadores e do meio ambiente.

Salle incentivou seus simpatizantes a anular o voto.

Orsi, que se comprometeu com uma "esquerda moderna", obteve 43,9% dos votos em outubro para a Frente Ampla e enfrentará Delgado, que obteve 26,8%, mas também conta com o apoio do Partido Colorado, que, junto com o Partido Nacional, obteve quase 42% dos votos.

Nenhuma das coalizões tem maioria absoluta na câmara baixa após as eleições de outubro, o que pode limitar a aprovação de propostas mais radicais. Mas a Frente Ampla conquistou 16 das 30 cadeiras do Senado, o que, segundo Orsi, o coloca em uma posição melhor para liderar o governo.