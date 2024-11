Dólar tem leve baixa com realização de lucros em meio à aversão global ao risco

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar tinha leve baixa frente ao real nesta sexta-feira, com alguns investidores aproveitando o patamar alto da moeda norte-americana no Brasil para realizar lucros, à medida que os mercados globais voltavam a demonstrar aversão ao risco em meio à escalada das tensões entre Ucrânia e Rússia.

Às 9h34, o dólar à vista caía 0,22%, a 5,7992 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,32%, a 5,803 reais na venda.

Na semana, a divisa dos Estados Unidos caminhava para um ganho semanal de 0,2%

A sessão desta sexta-feira era marcada novamente por uma aversão global ao risco, uma vez que investidores ainda digerem o aumento das tensões na Ucrânia, com preocupações sobre uma possível expansão do conflito e os efeitos sobre os preços de commodities importantes, como o petróleo.

A Rússia disse mais cedo que um ataque à Ucrânia na véspera com um míssil balístico hipersônico recém-desenvolvido tinha o objetivo de ser uma mensagem para o Ocidente de que Moscou responderá às decisões e ações "imprudentes" em apoio à Ucrânia.

O conflito na Europa tem ocupado grande parte das atenções dos agentes financeiros em sessões recentes. A fuga do risco já havia tomado forma na terça-feira, quando o presidente russo, Vladimir Putin, aprovou a alteração da doutrina nuclear do país, flexibilizando as regras para o uso de armas nucleares.

A medida veio em resposta a relatos de que os EUA teriam autorizado o uso de mísseis norte-americanos de longo alcance pela Ucrânia para ataques de forma profunda no território russo.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,48%, a 107,580.

A força da moeda norte-americana no exterior também tinha impulso da fraqueza do euro, após dados ruins no início da manhã.

A atividade empresarial da zona do euro piorou de forma surpreendente neste mês, com contração do setor de serviços e o setor industrial afundando ainda mais na recessão, segundo uma pesquisa divulgada nesta sexta.

No Brasil, o real operava na contramão de seus pares, uma vez que os patamares altos atingidos pelo dólar ao longo desta semana levavam investidores a realizar lucros.

"O pré-mercado indicava aqui um movimento de aversão a risco. Então, esperava ter visto o dólar em alta pela manhã, até alinhado com o movimento no exterior", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

"Então nos resta concluir que se trata de movimento pontual, de realização (de lucros) após o preço bater 5,80 reais. Não deve durar. Acho que uma alternância de sinal deve vir em breve", completou.

A espera do mercado por medidas de contenção de gastos a serem anunciadas pelo governo ficava de lado nesta sessão, já que estava claro que o anúncio deve ocorrer somente na próxima semana.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na quinta-feira que a data da divulgação do pacote fiscal será decidida a partir de segunda-feira, depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela manhã.