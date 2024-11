Casca de banana: conheça os benefícios e como aproveitá-la em 3 receitas

Embora ainda pouco praticado, o consumo de cascas de frutas e legumes é uma forma de evitar desperdício e ainda aumentar o aporte de nutrientes, que geralmente se concentram justamente nessa parte do alimento.

No caso da banana, isso também é verdade. Sua casca é rica em fibras, luteína (antioxidante que protege os olhos) e triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, o neurotransmissor responsável pela nossa sensação de bem-estar. Também contém potássio, cálcio, ferro, magnésio e vitamina B6.

Como consumir?

A casca de banana —verde ou madura — já é conhecida na forma de farinha e utilizada em bolos, pães e até como acompanhamento de iogurte. É uma forma palatável de ingerir o alimento, já que comer a fruta com casca é algo impensável para muita gente. Ela também pode ser picada e batida junto com outras frutas no liquidificador, fazendo um smoothie nutritivo. Outras receitas com a casca incluem farofa (também feita com a casca picada), pratos salgados e doces.

Para consumir de forma segura, a nutricionista Amanda Brugger orienta a retirar as partes escuras da casca e descartá-las antes do preparo. Se estiver muito escura ou com marcas de mofo, ela não pode ser reaproveitada.

Na versão crua, a casca das bananas maduras é mais indicada por ser menos dura; a da versão verde costuma ser mais dura e deve ser cozida antes de utilizada em receitas.

Outro ponto importante é higienizar a casca com maior rigor. O uso de hipoclorito de sódio já limpa por completo, basta respeitar as instruções de rotulagem e tempo necessário para higienização.

Três receitas com casca de banana

Imagem: iStock

Caponata de casca de banana

Ingredientes:

6 cascas de bananas verdes

1/2 pimentão vermelho

1/2 pimentão amarelo

5 dentes de alho

2 tomates

1 limão

2 colheres (sopa) de uvas-passas brancas e pretas

50 g de amêndoas

1/2 maço de manjericão

Sal, pimenta-do-reino e azeite a gosto

Modo de preparo:

Cozinhe as bananas verdes (ou só as cascas) em panela de pressão por 10 minutos. Retire logo após o cozimento; Pique a casca da banana e reserve; Em uma travessa, disponha tomate, pimentão vermelho, pimentão amarelo, dentes de alho, as cascas das bananas e as passas. Tempere com azeite e sal e leve para assar; Ao retirar do forno, decore com amêndoas e manjericão. Sirva com torradinhas.

Pão de casca de banana

Ingredientes:

1 tablete de fermento biológico

1 colher (sopa) de açúcar

2 cascas de banana

1 xícara (chá) de leite morno

1 colher (sopa) de manteiga derretida

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (café) de sal

Modo de preparo:

Antes de iniciar, alimente o fermento, despedaçando o tablete em um bowl e misturando com uma colher (sopa) de açúcar. Vá acrescentando um pouquinho de leite morno até o fermento começar a derreter --reserve o restante do leite; Bata no liquidificador as duas cascas de banana com o restante do leite. Junte a mistura no fermento, acrescente a manteiga derretida e as duas xícaras (chá) de farinha de trigo. Acrescente por último o sal e misture até incorporar os ingredientes; Sove a massa em uma bancada com farinha até parar de grudar da mão; Faça uma bolinha, deixe crescer por 1 hora e leve ao forno pré-aquecido a 210ºC por, aproximadamente, 30 minutos.

Doce de banana e chocolate

Ingredientes:

70 g de chocolate amargo ou funcional

2 bananas

1 colher (sopa) de açúcar mascavo ou adoçante xilitol

2 colheres (sobremesa) de cacau puro

Modo de preparo:

Lave bem as bananas e seque com um papel toalha. Derreta o chocolate no micro-ondas ou em banho maria e reserve. No liquidificador, bata as bananas picadas com a casca, o açúcar e o cacau até formar um creme liso. Leve esse creme para uma panela em fogo médio e deixe que cozinhe durante dois a três minutos. Acrescente o chocolate derretido e continue cozinhando até que as bolhas do fundo da panela apareçam (igual ao brigadeiro). Deixe esfriar e sirva. Fica uma delícia com coco ralado ou nozes picadas.

*Com informações de reportagens publicadas em 02/12/2019, 20/10/2021, 26/11/2018 e coluna de VivaBem de 19/05/2019