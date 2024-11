Morte de apóstolo Rina: quem assume a igreja Bola de Neve?

A morte de Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, o apóstolo Rina, fundador da Bola de Neve, deixa um vazio na liderança da igreja. Rina estava afastado das atividades da igreja desde junho deste ano. Segundo informações de fontes obtidas pela reportagem, Fábio Santos foi escolhido pelo conselho da Bola de Neve Church para assumir a liderança da igreja durante o período de afastamento do apóstolo Rina. Antes de Fabio, o próprio Rina havia "passado o bastão" para Felipe Parente, mas o pastor comunicou sua saída da igreja pouco tempo depois do anúncio.

A reportagem questionou a igreja Bola de Neve sobre a legalidade da nova liderança da instituição, já que para assumir o cargo, é preciso que haja uma ata contando a mudança. Segundo a congregação, a presidência de Fábio Santos é eclesiástica (líder da instituição para questões espirituais e administrativas).

Denise Seixas e Apóstolo Rina estavam afastados da vice-presidência e da presidência da igreja desde junho. A gestão administrativa da Bola de Neve tem sido, desde então, feita pelo conselho da denominação, sob a presidência eclesiástica do pastor Fábio Santos, e sem qualquer participação de Denise ou Rina

Quem é Fábio Santos

Há mais de 20 anos na Bola de Neve, Santos iniciou seu ministério na igreja como integrante do "Atalaias", uma equipe responsável pela vigilância e segurança dos carros próximos ao local de culto. Pouco tempo depois, passou a integrar o ministério de 'intercessão, considerado por ex-pastores como uma das áreas de maior destaque e importância na igreja. Fábio é casado com Letícia Dias, com quem tem duas filhas.

Quando o líder da intercessão foi enviado por Rina para pastorear uma igreja em Florianópolis, Santos assumiu a função e liderou o ministério durante alguns anos. Posteriormente, ele foi designado para fundar uma nova igreja da Bola de Neve em Natal (RN), onde permaneceu por mais de uma década.

Durante sua trajetória, Fábio e outros pastores da Bola de Neve adotaram a prática de se referirem ao apóstolo Rina como "pai", em consonância com a cultura e doutrina de paternidade espiritual fortemente promovidas dentro da denominação.

Em dezembro de 2023, Santos foi acolhido oficialmente como pastor da Igreja Bola de Neve em Santos (SP), por meio de uma publicação nas redes sociais da igreja.

Sua atuação ministerial também ganhou notoriedade entre os fiéis por sua postura politicamente alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, chegando a convocar seguidores para jejuarem em apoio ao ex-presidente.

Após as denúncias contra Rina se tornarem públicas, Fábio foi apontado pelo conselho da igreja para assumir suas funções. Contudo, ex-pastores ouvidos pela reportagem afirmam que o apóstolo Rina nunca se afastou verdadeiramente da liderança.

No sábado, um dia antes da morte de Rina, Fábio Santos publicou um vídeo em que homenageava seu líder, expressando gratidão e lealdade. "O senhor acreditou na minha esposa, me batizou, me casou e, todos os dias, eu aprendo com você quem é Jesus. [...] Sempre vou estar do seu lado, custe o que custar. Te amo, você é meu Pai", disse Santos.

Na manhã desta segunda-feira, após o falecimento de Rina, Fábio Santos fez uma nova homenagem nas redes sociais, reafirmando seu compromisso com o legado do fundador da Bola de Neve Church.

Reafirmo minha aliança contigo, meu pai. [...] Seguirei fielmente e guardarei o seu legado, levando em meu coração a sua história. [...] A nossa geração te agradece! Muito obrigado, meu pai.

A Bola de Neve igreja é uma das maiores do país, famosa por atrair fiéis ligados a esportes radicais. Tem 560 igrejas em 34 países.

O acidente

Rina morreu em um acidente de moto na altura do km 131 da Rodovia Dom Pedro (SP-095), em Campinas (SP), às 16h04. Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, a pista ficou interditada por 40 minutos.

Ele estava voltando de um culto em São João da Boa Vista junto com o grupo Pregadores do Asfalto, o motoclube da Bola de Neve, quando perdeu o controle da moto e caiu.

A concessionária da rodovia informou, no resgate, ele apresentava uma fratura na clavícula. Segundo relatos de quem presenciou o momento do acidente, o apóstolo aparentava ter muitas costelas quebradas.

Rina foi encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp, onde chegou em parada cardíaca. A equipe tentou reanimar o apóstolo por 50 minutos, mas não teve sucesso nos procedimentos de reanimação.