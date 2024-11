BNDES aprova financiamento de R$ 363,8 milhões para Grupo Hypera Pharma

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta sexta-feira, 22, ter aprovado um financiamento de aproximadamente R$ 363,8 milhões para o Grupo Hypera Pharma investir em inovação e expansão de suas operações.

Os recursos serão destinados à implantação, em sua subsidiária Brainfarma, de uma planta-piloto, fábrica de medicamentos oncológicos e centro de pesquisa e desenvolvimento, além de uma unidade para a produção de um Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), princípio ativo do Buscopan.

O financiamento foi aprovado no âmbito do programa BNDES Mais Inovação e da linha incentivada para inovação. Os recursos correspondem a cerca de 88% do total a ser investido no projeto.

"Voltados ao mercado institucional, que atende hospitais, clínicas e unidades de saúde públicas e privadas, os laboratórios de P&D e a planta piloto de medicamentos biológicos devem inserir o grupo em mercados de maior valor e complexidade, avançando no domínio de tecnologias e terapias de ponta, contribuindo para o acesso a medicamentos no Brasil, atendendo a mercados privados e públicos (SUS) por meio de Parcerias para Desenvolvimento Produtivo (PDPs) e Parcerias para o Desenvolvimento de Inovação Local (PDILs) junto a instituições públicas brasileiras", justificou o banco de fomento, em nota distribuída à imprensa.

O BNDES estima que os investimentos gerem mais de 500 novos empregos diretos qualificados, sendo quase 200 em Pesquisa e Desenvolvimento. A empresa beneficiada calcula ainda que sejam criados mais de 1,6 mil empregos indiretos após a conclusão dos projetos.

"Temos um déficit enorme no setor farmacêutico e a pandemia deixou essa situação ainda mais evidente. Por isso, o BNDES está avançando em políticas públicas e no fomento ao setor. Este ano, batemos recorde de aprovações para a saúde, o que é essencial para a indústria contratar e desenvolver medicamentos, beneficiando a população e viabilizando um complexo industrial resiliente, capaz de reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso da população", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota à imprensa.

O BNDES informa que, de janeiro de 2023 até outubro de 2024, as aprovações de crédito do banco para o complexo industrial da saúde somaram R$ 5,2 bilhões. De janeiro a outubro deste ano, as aprovações para o complexo industrial da saúde somaram R$ 3,2 bilhões, montante que excede em 60% o total apurado em 2023.

No segmento da indústria farmacêutica, o total aprovado nos primeiros sete meses de 2024 alcançou R$ 2,1 bilhões, 33% superior ao registrado em todo o ano de 2023, quando somou R$ 1,51 bilhão.