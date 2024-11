Provamos 5 panetones de chocolate e elegemos os melhores por menos de R$ 60

Nada melhor do que um panetone feito com chocolate para entrar de vez no espírito natalino - principalmente quem quer fugir das frutas cristalizadas.

No Teste às Escuras de hoje (22) avaliamos cinco marcas conhecidas dos brasileiros com opções de produtos mais acessíveis: a partir de R$ 19.

Seis jornalistas do UOL provaram três panetones com gotas de chocolate e dois com recheios cremosos (Alpino e avelã). Tudo sem saber as respectivas marcas e sabores. Foram elas:

Imagem: Guia de Compras UOL

Chocottone - Bauducco

Panetone com gotas de chocolate - Casa Suiça

Panettone Alpino com recheio e gotas de chocolate - Nestlé

Panettone com gotas de chocolate e recheio de Avelã - Santa Edwiges

Panettone gotas sabor chocolate - Visconti

Os melhores

1º lugar: Alpino, Nestlé

O Alpino é feito com gotas e recheio de chocolate ao leite. Ele ficou no top 3 de preferência de três dos participantes como o melhor produto entre os cinco, além de ter registrado a maior média na soma das notas dadas (de 1 a 5).

Pontos positivos: camadas generosas de recheio e uma boa opção para quem curte coisas mais doces.

Bem gostoso para quem é chocólatra como eu. A textura de brigadeiro é o diferencial. A massa é neutra, equilibra com o recheio, que é mais marcante. Beatriz Martins, social media

Espetacular, o mousse faz o diferencial. Leva para outro nível. A massa não tem aroma e nem muito gosto, o sabor é bem puxado para o recheio. Se você come pelas pontas, você se decepciona. Mas quando você morde o recheio, faz valer a pena. É muito doce. Gabriel Francisco Ribeiro, editor

Ótimo porque tem camadas maiores de recheio. É o meu preferido. Muito bem recheado, a mousse dá um toque especial ao chocotone. A massa tem um gosto diferente dos demais. Vinícius Garcia, editor-assistente

Pontos de atenção: a massa não tem tanto sabor.

Bom, mas sem o recheio fica meio sem graça. Talvez falte equilíbrio entre os dois. A massa é leve, meio seca. Camila Brandalise, editora-assistente

Chocolate bom, aveludado, com um gosto de doce de leite junto com chocolate, o que me remete a Natal, mas não me emocionou. Faltaram as gotas de chocolate para compor o recheio. Para mim me lembra um pão doce com recheio, não tem gosto de chocotone. Débora Alexandre, redatora

É mais bonito do que gostoso. O mousse é atraente, mas para mim, que não gosto de doce extremo, ficou enjoativo. O ponto positivo é ser bem recheado. Mas, para o meu paladar, o doce é extremamente acentuado. Ludimila Honorato, repórter

2º lugar: Visconti

Após as notas dos jurados, o panetone com gotas de chocolate da Visconti conquistou a segunda colocação entre os mais saborosos. Quatro dos seis participantes o elegeram como o segundo favorito entre todos.

Pontos positivos: equilíbrio entre massa e recheio.

Achei bem equilibrado e parecido com o chocotone A [Bauducco]. Tem boa presença de gotas de chocolate, fica entre o 'pincelado' e o pedacinho de chocolate. Ele desmancha bem na boca. Ludimila

Sabor bem tradicional, parece o chocottone que comemos normalmente. Apesar de ser um pouco seco, está aprovado. Na boca não fica ruim, não é tão massudo. O recheio é bem espalhado, não precisa ficar caçando onde está o chocolate. Gabriel

Pontos de atenção: sabor mais artificial e sem tanto recheio.

Não tem uma generosidade de chocolate, mas é ok. Massa na média, não é a melhor experiência, mas tem o sabor mais tradicional de Natal. Débora

Sabor artificial. Não é um problema para mim, mas nesse caso não rolou. O chocolate tem gosto de gordura hidrogenada. A massa é seca. Camila

3º lugar: Bauducco

O chocottone Bauducco dividiu opiniões. Um dos jurados deu nota 5 (máxima) para ele. Outros dois deram 3.

Pontos positivos: equilíbrio de sabores, não é muito doce.

Dos chocotones com gotas, ele foi o melhor, porque você consegue identificar e até separar a gota da massa, diferentemente de outros em que elas estão pinceladas. Apesar de ter achado massudo, o conjunto tem um bom equilíbrio. Tem cheiro característico de um panetone que eu comia na infância, com leve aroma frutado. De imediato, me remeteu à Bauducco. Ludimila

É bom. O chocolate não se sobressai tanto como a gente espera de um excelente chocotone, mas é bem agradável e equilibrado. É mais massudo, parece feito em padaria, que gruda no dente. Tem aquele gosto de chocotone que fica na boca. Débora

Pontos de atenção: massa com aspecto artificial.

O sabor é bom, não é muito doce. O que não deixa o chocotone enjoativo. Mas achei massudo e difícil de engolir. O recheio ficou muito nos cantos, o meio tem pouco. O aroma parece de um chocotone 'falso'. Acho que poderia ser melhor. Vinicius

Foi difícil achar recheio no meu pedaço, veio bem zero. Quando achei, o gosto era bem doce e forte, mas um pouco falso. A massa é mais molhadinha, apesar de virar um pouco chiclete na boca. O aroma é mais ligado ao panetone, com notas de uva passa ou frutas cristalizadas. Gabriel

4º lugar: Casa Suíça

Três jurados consideradam o panetone com gotas de chocolate da Casa Suíça como parte do top 3 de sabores favoritos. Contudo, a média geral dele não superou a dos concorrentes acima.

Pontos positivos: equilíbrio de sabores.

Bem docinho como um todo, com um café ficaria ótimo. Tem pouco recheio, mas um sabor bem presente de doce. Gostei, a massa é saborosa, mais aerada e mais leve que o A [Bauducco]. Camila

A massa equilibra o gosto do chocolate. Não é tão massuda quando come e o gosto equilibra. Tem alguns pontos que não têm a gota de chocolate, mas ele é gostoso. Achei um meio termo. Beatriz

Pontos de atenção: sensação de comer algo mais industrializado.

Achei o sabor bem superficial. Não é ruim, mas fica um gosto de industrializado na boca. O aroma é bem doce e bem forte de chocolate, ponto positivo. Se destaca pelo aroma. Gabriel

Muito industrializado. Tem uma bolha de ar [na fatia], que tira um pouco da experiência. Você vai morder e parece que não vem nada na sua boca. A massa também é seca. Debora

5º lugar: Santa Edwiges

Apenas uma das juradas elegeu o panetone com gotas de chocolate e recheio de avelã como seu favorito - junto com a opção Alpino, para ela.

Pontos positivos: conjunto da massa com os recheios.

Me assustei no começo porque teve algo que não identifiquei junto com o doce do chocolate. Mas o fundinho amargo me pegou, achei bem bom. O toque de damasco ou algo bem natalino também me agradou. Achei uma delícia a textura, só que vem um retrogosto artificial. Achei que tudo junto dá um bom combo. Camila

Pontos de atenção: sabor dividiu opiniões.

Ficou um sabor bagunçado no meu paladar, com uma mistura de chocolate e frutas cristalizadas. Massa dura, precisa fazer um esforço maior para separar os pedaços com as mãos. Foi a que achei mais seca. Ludimila

O gosto é forte e mal dá para sentir o chocolate. Massa dura e com um sabor misturado Beatriz

Como foram os testes

Após uma pré-seleção de panetones com chocolate vendidos por marcas bem avaliadas por consumidores na Amazon e Magalu, a equipe do Guia de Compras UOL separou cinco produtos para integrar esta edição do ranking.

Os seis jurados provaram uma fatia de cada, identificada por uma letra (de A a E), e registraram suas observações numa planilha, além de destacar algumas de suas impressões para o vídeo que acompanha esse especial.

Ao final da experimentação, os participantes deram notas de 1 a 5 para todos eles. Os dados foram usados para contabilizar as médias individiduais. Os jornalistas também montaram seus respectivos rankings com seus três panetones com chocolate mais gostosos.

Os resultados foram analisados e os produtos foram organizados com base na ordem de pontuações (da mais alta para a menor). As percepções descritas pelos participantes foram usadas para detalhar a experiência do teste.

*Colaboraram Afonso Ferreira, Ana Carolina Cardoso e Juliana Almirante.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.