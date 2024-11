12 hábitos para diminuir a tristeza e elevar sua felicidade

A sensação de felicidade dispensa explicação, porém é efêmera. Não existe felicidade plena, e sim momentos felizes. E em tempos tão difíceis, conseguir manter essa sensação de maneira mais regular é um grande desafio.

Irritabilidade, raiva e intolerância, tão presentes em nossa rotina, podem atrapalhar a produção de neurotransmissores que promovem a sensação de alegria e bem-estar. Mas é possível dar uma ajudinha ao cérebro, adotando comportamentos que possam desencadear os efeitos da serotonina, endorfina, dopamina e oxitocina, um quarteto que pode deixar qualquer pessoa em estado de graça.

Serotonina

Imagem: iStock

Conhecida como o neurotransmissor do bem-estar, sua produção é estimulada sempre que a pessoa está realizando algo de que gosta ou quando se sente reconhecida. A serotonina promove bom humor e relaxamento. Já sua escassez contribui para a sensação de solidão e pode levar à depressão. Por isso, investir em uma psicoterapia ajuda a aumentar sua produção, pois é possível resgatar o interesse por coisas importantes e até elevar a autoestima.

Ações a serem adotadas:

1. Exercite-se: mesmo as atividades leves ajudam a promover relaxamento, fazendo a pessoa se sentir bem.

2. Relembre momentos felizes: veja fotos antigas de situações positivas como uma festa ou viagem ou converse com alguém querido para falar de coisas boas vivenciadas juntos.

3. Tome sol: mesmo que seja apenas meia hora por dia, pois a luz natural é essencial para a produção de vitamina D, que também eleva o nível de serotonina.

Endorfina

Imagem: Getty Images

É considerada a morfina do corpo, uma espécie de analgésico natural. Ela provoca euforia quando o organismo está sendo submetido a uma situação de dor. Por isso, ingerir alimentos picantes é uma das formas de obter uma carga de endorfina.

Ações a serem adotadas:

4. Assistir a filmes tristes: um estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, confirmou que um bom drama, daqueles que fazem chorar, ajuda a produzir endorfina. É uma resposta emocional a um momento de dor.

5. Faça atividade física intensa: para fazer a pessoa tentar superar seus limites. Só é importante ter cuidado para não se machucar, pois após a euforia pode vir o desconforto.

6. Trabalhe em equipe: a união social também garante o aumento das endorfinas, pois a sensação de pertencimento a um grupo e o esforço por representá-lo acionam a circuitaria cerebral relacionada com o controle da dor e com a percepção do prazer, por meio da endorfina.

Dopamina

Imagem: iStock

A substância tem mais a ver com motivação e relação custo-benefício do que com o próprio prazer. A dopamina é, na prática, acionada quando se dá o primeiro passo em busca de um objetivo. É essa substância química que o empurra para conquistar aquela promoção no trabalho ou conseguir emagrecer mais uns quilinhos.

Ações a serem adotadas:

7. Definir metas de curto prazo: essa é uma maneira de estimular a produção de dopamina, pois existe algo a ser conquistado/superado.

8. Meditar: facilita a concentração e o estado de presença para acalmar a mente, afinal a prática também promove um desafio de busca interior e de compreensão mais ampla sobre a vida.

9. Aprender algo novo: todo o processo de aprendizado exige esforço em busca de uma meta, que tem relação com a dopamina, além de ativar o mecanismo de recompensa do cérebro.

Oxitocina

Imagem: Getty Images

É considerada o neurotransmissor dos vínculos emocionais, portanto, é motivada por um abraço ou aquele olhar carinhoso. Os contatos virtuais não conseguem ativá-la, afinal ela precisa desse afago. É um composto cerebral importante na construção da confiança, algo imprescindível para estabelecer vínculos afetivos.

Ações a serem adotadas:

10. Receba uma massagem: o toque é um forte estimulador desse neurotransmissor, pois promove uma sensação de acolhimento.

11. Faça uma atividade voluntária: boas ações conectam pessoas, portanto estimulam o cérebro a produzir oxitocina. Presentear também é uma ação estimulante.

12. Brinque com o bichinho de estimação: um cafuné no gatinho ou cachorro também ativa o neurotransmissor.

Cuide do seu cérebro

Assim como é importante cuidar do corpo, também é essencial zelar pelo funcionamento cerebral e retardar a sua degeneração. Seu bom funcionamento não depende de uma ou outra substância, mas de um conjunto trabalhando de forma adequada.

Na prática, todos os cuidados com o organismo, como uma boa alimentação, atividade física regular, gerenciamento do estresse e aquela boa noite de sono, irão se refletir na saúde cerebral de forma positiva.

Por isso, mais que se preocupar em acionar os neurotransmissores da felicidade, é importante compreender seus efeitos em longo prazo. As mudanças de hábito e/ou a prática de ações saudáveis irão contribuir para uma experiência mental positiva que, simultaneamente, irão refletir em mais qualidade de vida e bem-estar.

*Com informações de reportagem publicada em 11/09/2019