UE considera mandados de prisão do TPI contra Netanyahu e Gallant 'vinculativos'

O chefe da diplomacia da UE considerou, nesta quinta-feira (21), os mandados de prisão do TPI contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o chefe militar do Hamas, Mohammad Deify, "vinculativos", e afirmou que, por isso, devem "ser aplicados".

"Não é uma decisão política. É uma decisão de um tribunal, de um tribunal de justiça, de um tribunal internacional de justiça. E a decisão do tribunal deve ser respeitada e aplicada", declarou o diplomata europeu, Joseph Borrell, durante uma visita a Amã, capital da Jordânia.

"Esta decisão é vinculativa e todos os Estados, todos os Estados-membros no estatuto do tribunal, incluindo todos os membros da União Europeia, devem implementar esta decisão do tribunal", sublinhou Borrell, em uma coletiva de imprensa com o seu homólogo jordaniano, Ayman Safadi.

