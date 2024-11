Trump deve expandir "escolha da escola", meta conservadora de longa data

Por Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve implantar uma expansão drástica dos programas de "escolha da escola" no próximo ano, o que tornaria mais fácil para centenas de milhares de pais mandarem seus filhos para escolas particulares.

Embora Trump provavelmente não consiga abolir o Departamento de Educação dos EUA, como prometeu, os especialistas dizem que ele tem uma boa chance de obter uma redução de impostos para programas que ajudem a pagar as mensalidades particulares. Essa abordagem não direcionaria os dólares federais diretamente para as escolas particulares, mas ainda assim representaria um desenvolvimento significativo em uma luta de décadas sobre educação.

"A consequência seria a maior vitória da escolha da escola já ocorrida em Washington", disse Frederick Hess, especialista em educação do American Enterprise Institute, de direita.

Os conservadores dizem que o governo deve ajudar os pais a pagar por escolas particulares se estiverem insatisfeitos com suas escolas públicas, enquanto os sindicatos de professores e muitos democratas afirmam que a escolha da escola prejudica o sistema público que educa 50 milhões de crianças nos EUA.

Atualmente, mais de um milhão de alunos dos EUA participam de programas de escolha da escola, o dobro do nível anterior à pandemia da Covid-19 que fechou escolas públicas, de acordo com o EdChoice, um grupo de defesa. Os defensores dizem que a ação federal poderia aumentar a participação em centenas de milhares.

Trump disse que a expansão da escolha da escola seria uma das prioridades quando escolheu a ex-executiva de luta livre Linda McMahon para ser sua secretária de Educação nesta semana.

"Linda lutará incansavelmente para expandir a 'escolha' para todos os Estados americanos", disse Trump em um comunicado na terça-feira.

McMahon foi secretária de pequenas empresas de Trump durante seu primeiro mandato na Casa Branca, de 2017 a 2021, e atualmente preside o America First Policy Institute, um think tank alinhado a Trump que defende o direcionamento de dinheiro público para escolas particulares. O grupo não respondeu a vários pedidos de comentários.

Quando os republicanos assumirem o controle de ambas as casas do Congresso no ano que vem, espera-se que eles avancem com uma legislação que daria créditos fiscais a pessoas ou empresas que doem para fundos de bolsas de estudo de escolas particulares.

"Acho que há uma quantidade enorme de impulso nisso. Vai acontecer", disse Nate Bailey, que atuou como autoridade de alto escalão do Departamento de Educação durante o primeiro mandato de Trump.