STOXX 600 interrompe série de 4 dias de perdas com impulso da energia e tecnologia

Por Joao Manuel Vicente Mauricio e Pranav Kashyap

(Reuters) - O principal índice de ações da Europa subiu nesta quinta-feira, impulsionado por uma alta dos papéis de energia e tecnologia que interrompeu a mais longa série de perdas em mais de dois meses, enquanto as tensões geopolíticas sustentaram a demanda por ativos considerados seguros.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,41%, a 502,54 pontos, interrompendo sua série de quatro dias de perdas.

As incertezas em torno da escalada do conflito entre a Ucrânia e a Rússia elevavam os preços do petróleo, levando a ganhos no setor de energia, que subiu 1,3%.

A Ucrânia disse que a Rússia disparou o que pareceu ser um míssil balístico intercontinental contra a cidade de Dnipro nesta quinta-feira.

As ações do setor de defesa subiram 1,5%.

Os ativos considerados seguros têm avançado, com o ouro, o franco suíço e o dólar em alta no dia. [GOL/] [FRX/]

As seguradoras subiram 1,6%, impulsionadas por uma alta de 3,1% na Zurich Insurance, após metas otimistas da empresa para três anos, e um aumento de 6,8% na PZU, da Polônia, após os resultados do terceiro trimestre.

"Não estamos vendo essas preocupações geopolíticas realmente refletidas no mercado de ações. Vimos um pouco de nervosismo, o que está limitando os ganhos, em vez de criar um grande clima de baixa demanda por risco no mercado", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

Apesar de ter atingido recordes de alta neste ano, o STOXX 600 está muito atrás de seu homólogo norte-americano S&P 500 em 2024, também prejudicado por prováveis impactos internos da vitória de Donald Trump na Presidência dos EUA, por preocupações com os gastos chineses e por problemas econômicos da zona do euro.

Enquanto um formulador de política monetária do BCE disse que os aumentos de tarifas sob Trump não mudam as perspectivas de inflação da Europa, uma autoridade do Federal Reserve destacou que é muito cedo para começar a avaliar o impacto das eleições sobre a política monetária.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,79%, a 8.149,27 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,74%, a 19.146,17 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,21%, a 7.213,32 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,20%, a 33.294,96 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,19%, a 11.611,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,12%, a 6.360,47 pontos.