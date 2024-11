Tem até golfe: testei smartwatch com mais de 100 modos de treino e esportes

Um relógio que te ajuda a jogar golfe. Foi com essa promessa que fui convidado para testar por algumas horas o Huawei Watch GT 5 Pro em um campo de golfe na zona sul de São Paulo —nunca havia praticado o esporte antes.

O smartwatch, aliás, vai muito além disso, com mais de cem modos de treinamento disponíveis, monitoramento de sono, frequência cardíaca, oxigenação do sangue, eletrocardiograma, bem-estar emocional, além de um design bonito. Veja a seguir os principais destaques.

O que o Huawei Watch GT 5 Pro tem de bom?

Mais de cem modos de treino. Todas as modalidades contam com monitoramento de sinais vitais, como batimento cardíaco, respiração, oxigenação do sangue e temperatura da pele. Além disso, há dados sobre o desempenho, como distância percorrida, tempo e calorias gastas. Algumas modalidades disponíveis são:

caminhada (ao ar livre ou na esteira)

corrida (ao ar livre, pista ou na esteira)

ciclismo (ao ar livre, pista ou ergométrica)

natação (ao ar livre ou piscina)

mergulho (até 40 metros de profundidade)

elíptico

remo

trilha

triatlo

esqui

snowboarding

Golfe. O smartwatch oferece o mapeamento de mais de 15 mil campos de golfe pelo mundo. Você precisa baixar o mapa de onde vai jogar e o relógio mostra várias informações bem legais, como a distância até o buraco, inclinação do terreno, direção e velocidade do vento e outras.

Conforme você dá suas tacadas, vai marcando no relógio para ver a sua pontuação. Ao final da partida, ele traz as estatísticas do seu jogo, como número de tacadas, distância percorrida e percentual de acertos. Todos esses dados são bem úteis para aprimorar a prática. A única coisa que o relógio não faz é acertar a bolinha no buraco por você.

Eletrocardiograma. Há um eletrodo na parte debaixo do relógio para a medição de eletrocardiograma. A medição é feita em 30 segundos.

Bem-estar emocional. A partir do monitoramento da frequência cardíaca, temperatura da pele e qualidade do sono, o software do relógio gera uma avaliação do seu nível de humor, que é dividido em três formas: "agradável", "neutro" e "desagradável". Esses três estados emocionais podem ser refletidos na tela do smartwatch a partir da figura de um urso panda -se a pessoa estiver com humor "desagradável", o pandinha mostrará isso, mas de um jeito fofo.

Outra ferramenta útil de saúde é que o relógio sugere exercícios físicos e respiração quando identificam níveis de estresse mais elevados.

Huawei Watch GT 5 Pro está disponível em 4 versões: 2 com caixa de 46 mm (esq.) e 2 com 42 mm Imagem: Divulgação

Design. Vem com caixa de titânio e revestimento metálico. A tela tem proteção com cristal de safira, para ter mais resistência. Disponível em dois tamanhos: 42 mm e 46 mm.

Bateria. Duração de até 14 dias para o modelo de 46 mm e de sete dias para o de 42 mm.

Pontos de atenção

Pagamento por aproximação. O relógio vem com NFC, que é a tecnologia que permite o pagamento por aproximação. Porém, essa função ainda não está disponível no Brasil.

Dormir com relógio. Para que o smartwatch tenha mais precisão nos dados coletados, é importante que o usuário durma com ele no pulso, o que algumas pessoas podem achar desconfortável.

Para quem eu indico

O Huawei Watch GT 5 Pro é um smartwatch que tende a atender diversos públicos, desde quem pratica esportes ou treina com frequência até aqueles que só querem um relógio estiloso para usar no dia a dia.

Eu recomendo para quem já pratica ou vai iniciar alguma atividade física porque é possível usar os dados disponibilizados pelo relógio para acompanhar o desempenho e o progresso ao longo do tempo e até registrar marcas pessoais.

Ele também pode ser um aliado para manter hábitos mais saudáveis, pois você pode definir metas diárias de gasto de calorias e atividades físicas ou criar alertas para beber água ou se alimentar.

Versão mais barata

A linha GT 5 tem uma versão mais barata e que não conta com as modalidades de golfe e mergulho livre. Também não tem medição de eletrocardiograma. Porém, pode ser uma opção interessante para quem quer um smartwatch para prática de atividade física e queira gastar menos.

