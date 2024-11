Rússia lançou na Ucrânia 'míssil balístico de milhares de km' de alcance (governo britânico)

O governo britânico acusou a Rússia, nesta quinta-feira (21), de ter disparado um míssil balístico com um alcance de vários milhares de quilômetros contra a Ucrânia e reafirmou o seu apoio a Kiev face a este fato sem precedentes e "preocupante".

"Esta é a primeira vez que a Rússia utiliza um míssil balístico na Ucrânia com um alcance de vários milhares de quilômetros. Obviamente é profundamente preocupante e outro exemplo do comportamento imprudente da Rússia, que serve apenas para fortalecer a nossa determinação em apoiar a Ucrânia", disse o porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

