Renan Filho diz que MDB apoia decisão que Lula tomará sobre pacote fiscal

(Reuters) - O MDB apoiará a decisão que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá tomar nos próximos dias sobre um pacote fiscal para reduzir gastos do governo com vistas a cumprir as metas do arcabouço fiscal, disse nesta quinta-feira o ministro dos Transportes, Renan Filho, uma das principais lideranças do partido.

"Presidente, o senhor tem ainda esta semana para resolver a agenda fiscal do Brasil", disse Renan Filho durante cerimônia de divulgação do Programa de Otimização de Contratos de Concessão de Rodovias, no Palácio do Planalto.

"Eu queria falar em nome do MDB... O partido apoia integralmente a decisão que o senhor vai tomar para que a gente possa garantir dólar a uma cotação melhor, juro caindo, para que essa agenda possa atrair cada vez mais investimentos para o Brasil", acrescentou.

O ministro disse que fazia a declaração de apoio do MDB à agenda fiscal do governo depois de conversar com o presidente da legenda, Baleia Rossi, e com os líderes do partido na Câmara dos Deputados, Isnaldo Bulhões (AL), e no Senado, Eduardo Braga (AM).

