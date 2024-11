Reino Unido sanciona por corrupção filha de ex-presidente angolano

O governo britânico anunciou, nesta quinta-feira (21), sanções contra a empresária angolana Isabel dos Santos, filha de um ex-presidente, assim como contra um magnata ucraniano e um letão, como parte de uma série de medidas anticorrupção.

As ações, que consistem em um congelamento de ativos e uma proibição de viajar ao Reino Unido, também se dirigem a alguns de seus familiares e associados.

"Três cleptocratas infames e seus associados foram sancionados hoje pelo Reino Unido por roubarem a riqueza de seus países para ganho pessoal. As sanções marcam a primeira etapa de uma nova campanha para combater a corrupção e as finanças ilícitas", disse um comunicado do Ministério das Relações Exteriores britânico.

Entre os três sancionados está a angolana Isabel dos Santos, de 51 anos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, uma mulher de negócios que, de acordo com a revista Forbes, tinha uma fortuna de US$ 2,1 bilhões em janeiro de 2020 (cerca de R$ 9 bilhões, em valores da época).

"Uma mulher que já foi apelidada de 'a mulher mais rica da África', ela desviou pelo menos 350 milhões de libras" (aproximadamente 2,6 bilhões de reais, na cotação atual), disse o comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

Os outros dois indivíduos sancionados são Dmytro Firtash, um magnata ucraniano com ligações com o Kremlin, e Aivars Lembergs, uma das pessoas mais ricas da Letônia, acusado de abusar de sua posição política para cometer suborno e lavagem de dinheiro, de acordo com a declaração do Ministério das Relações Exteriores.

"Esses indivíduos inescrupulosos estão privando de forma egoísta seus concidadãos de recursos tão necessários para a educação, a saúde e a infraestrutura, para seu próprio enriquecimento pessoal", disse o ministro das Relações Exteriores, David Lammy, no comunicado.

Isabel dos Santos é procurada pelas autoridades angolanas, que investigam ilegalidades na gestão da petroleira Sonangol entre 2016 e 2017. A empresária também está na mira da justiça em outros países, como Portugal.

Em nota, ela anunciou sua intenção de "recorrer", esperando que o governo britânico lhe dê "a oportunidade" de se justificar e apresentar "provas" que contestem as "mentiras do governo angolano".

"Nenhum tribunal me declarou culpada de corrupção ou suborno. Estamos diante de uma nova etapa na campanha de perseguição política, lançada por Angola contra mim", afirmou, assegurando que nunca desviou dinheiro.

O último governo conservador do Reino Unido, que deixou o poder em julho, anunciou em 2021 suas primeiras sanções sob seu novo regime global anticorrupção.

