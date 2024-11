Conflito na Ucrânia ganhou contornos de 'caráter mundial', diz Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, considerou, nesta quinta-feira (21), que o conflito na Ucrânia ganhou contornos de "caráter mundial", e não descartou atingir os países que forneceram a Kiev as armas usadas recentemente contra o território da Rússia, que - afirmou - está "pronta" para qualquer cenário.

Putin também confirmou que suas forças atacaram a Ucrânia com um novo tipo de míssil balístico de médio alcance, depois de fazer um disparo contra a cidade de Dnipro.

O líder russo fez um discurso de menos de dez minutos, durante o qual denunciou dois bombardeios ucranianos recentes contra o território russo com mísseis americanos ATACMS e britânicos Storm Shadow.

"Desde o momento [em que foram disparados estes mísseis contra a Rússia], e como tínhamos indicado [de antemão] em reiteradas ocasiões, o conflito provocado pelo Ocidente na Ucrânia adquiriu elementos de caráter mundial", disse Putin, com um tom firme.

No entanto, ele assegurou que os dois ataques ucranianos contra instalações militares nas províncias russas de Briansk e Kursk fracassaram.

"Nós consideramos que temos o direito de usar nossas armas contra instalações militares daqueles países que permitam usar suas armas contra nossas instalações", advertiu Putin, acrescentando que a Rússia "responderá com a mesma determinação" a qualquer "escalada de ações agressivas".

O chefe do Kremlin anunciou que, em resposta aos bombardeios com mísseis ocidentais, suas forças dispararam, nesta quinta-feira, contra a Ucrânia um novo míssil balístico de médio alcance chamado "Oreshnik".

O ataque teve como alvo "um local do complexo militar-industrial ucraniano", afirmou.

A Ucrânia tinha informado anteriormente sobre um ataque com um míssil não identificado contra a cidade de Dnipro, no centro-leste do país, sede do grupo Pivdenmash, que fabrica, entre outras coisas, componentes para mísseis.

Segundo Vladimir Putin, este novo míssil hipersônico é invencível.

"Na atualidade, não há forma de se contrapor a este tipo de armas. Os mísseis atacam alvos com uma velocidade de Mach 10, isto é, de 2,5 a 3 quilômetros por segundo. Os sistemas de defesa antiaérea atualmente disponíveis no mundo e os sistemas de defesa antimísseis criados pelos americanos na Europa não interceptam estes mísseis", assegurou.

Em plena escalada do conflito, o presidente disse, ainda, que a Rússia está preparada para qualquer cenário, tanto frente à Ucrânia quanto perante o Ocidente.

"Sempre preferimos e estamos preparados para resolver todas as questões em disputa de forma pacífica, mas também estamos prontos para qualquer evolução dos acontecimentos. Se alguém duvida, se engana. Sempre haverá uma resposta", advertiu.

