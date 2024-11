Presidente do Fed de Richmond diz que EUA estão mais vulneráveis a choques de inflação, informa FT

(Reuters) - Os Estados Unidos estão mais vulneráveis a choques inflacionários do que no passado, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Tom Barkin, em uma entrevista ao Financial Times divulgada nesta quinta-feira.

Barkin afirmou que espera que a inflação continue caindo nos EUA, mas advertiu que as empresas estão repassando os custos para os consumidores mais rapidamente do que no passado.

"Estamos um pouco mais vulneráveis a choques de custos no lado da inflação, sejam eles salariais ou outros - do que estávamos há cinco anos", disse Barkin ao FT.

(Por Gursimran Kaur em Bengaluru)