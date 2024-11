Presidente do BC do Japão sinaliza foco em dados antes da reunião de dezembro

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que o banco central avaliará vários dados antes de sua decisão sobre os juros no próximo mês e levará "seriamente" em consideração o impacto que os movimentos do iene podem ter sobre as perspectivas econômicas e de preços.

Em uma aparição observada de perto pelos mercados em busca de pistas sobre a possibilidade de o Banco do Japão aumentar a taxa de juros no próximo mês, Ueda disse que o banco central tomará uma decisão "reunião por reunião" com base nas informações disponíveis.

"Ainda falta um mês" para a próxima reunião em dezembro, disse Ueda. "Uma grande quantidade de dados e informações estarão disponíveis até lá", disse ele nesta quinta-feira no Fórum Financeiro Europlace em Tóquio.

Os comentários, que se seguiram aos de segunda-feira, destacando o progresso do Japão na obtenção de uma inflação impulsionada pelos salários, causaram um salto no iene e nos rendimentos dos títulos japoneses, uma vez que os mercados os interpretaram como sinais de uma chance de aumento de juros no próximo mês.

As novas quedas do iene, que aumentam os custos de importação e a inflação, já levaram alguns participantes do mercado a apostar que o Banco do Japão poderá aumentar os juros já na reunião de política monetária de 18 e 19 de dezembro.

"Levamos seriamente em conta os movimentos da taxa de câmbio na formação de nossas perspectivas econômicas e de inflação, incluindo a questão do que está causando as mudanças na taxa de câmbio que estão ocorrendo no momento", disse Ueda, quando perguntado sobre o impacto dos movimentos da moeda.

Ueda não fez comentários sobre a política monetária em um discurso preparado apresentado no fórum, que se concentrou em como a inovação tecnológica poderia criar riscos para o sistema financeiro.

(Reportagem de Leika Kihara e Makiko Yamazaki)