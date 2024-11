Porta-voz russa recebe ordem durante transmissão ao vivo de não comentar sobre míssil contra a Ucrânia

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo recebeu, nesta quinta-feira (21), um telefonema durante uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo com a ordem de não comentar sobre um ataque com míssil balístico contra a Ucrânia, observou-se no vídeo.

"Masha", disse uma voz masculina no telefone dirigindo-se à porta-voz Maria Zakharova. "Sobre o ataque com míssil balístico sobre (a central de) 'Yuzhmash', do qual os ocidentais estão falando, nós não estamos comentando nada", indicou a voz em referência a um fabricante espacial localizado na cidade de Dnipro.

"Sim, obrigada", respondeu Zakharova antes de retomar a coletiva.

