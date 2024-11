Netanyahu chama TPI de 'antissemita' após emitir ordens de prisão contra ele

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou nesta quinta-feira (21) o Tribunal Penal Internacional (TPI) de ser "antissemita" depois que o tribunal de Haia emitiu ordens de prisão internacionais contra ele, e comparou o ocorrido a um novo "julgamento de Dreyfus".

"A decisão antissemita do Tribunal Penal Internacional é comparável a um atual julgamento de Dreyfus que terminará da mesma forma", afirma um comunicado do seu gabinete.

O dirigente refere-se ao caso do capitão judeu Alfred Dreyfus, condenado por traição no final do século XIX na França e que depois foi absolvido e reabilitado.

