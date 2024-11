Músico Stromae é homenageado na Bélgica

O músico Stromae foi homenageado, nesta quinta-feira (21), pelo rei da Bélgica, Philippe, que elogiou seu "universo musical profundo e não convencional", que garante a influência da Bélgica no exterior.

As aparições públicas do músico de 39 anos têm sido raras desde maio de 2023, quando ele anunciou a suspensão de uma turnê mundial para promover seu álbum "Multitude" devido a problemas de saúde.

Nesta quinta-feira, Stromae era só sorrisos, vestido com um terno escuro e gravata, ao receber o prêmio de "Comandante da Ordem da Coroa" das mãos do rei.

Esse título das ordens nacionais belgas premia o "mérito excepcional" nos campos artístico, literário ou científico, de acordo com as autoridades locais.

Stromae - nome artístico de Paul Van Haver - foi homenageado juntamente com cerca de vinte personalidades belgas, algumas das quais foram premiadas com o nobre título de barão, como o dançarino e coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui.

Em um texto escrito de antemão pelo palácio real belga e lido para o público, Stromae foi celebrado por "seu talento e audácia", pois "redefiniu os contornos da música contemporânea" com sua mistura de música francesa, rap, electro e ritmos de várias partes do mundo.

"Sua arte faz a Bélgica ressoar em todo o mundo. Como um certo Jacques Brel em sua época, (...) Stromae sabia como criar um universo musical profundo e não convencional, que ressoa com as obras dos grandes artistas surrealistas do século XX", aponta o texto.

Stromae já havia interrompido a turnê para apresentar seu álbum "Racine Carrée" em 2015, quando se soube que ele estava sofrendo de depressão agravada pelos efeitos colaterais de um medicamento antimalárico.

O músico retornou aos palcos em 2022 para apresentar o álbum "Multitude", que incluía a faixa "L'Enfer" ("O Inferno"), na qual ele analisa sua experiência com pensamentos suicidas. O álbum foi um sucesso mundial imediato

