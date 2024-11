Minério de ferro sobe enquanto traders avaliam demanda ante estoques portuários elevados

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta quinta-feira para os níveis mais altos em mais de uma semana, com os investidores e traders avaliando a demanda firme de curto prazo em relação aos estoques portuários elevados, enquanto aguardavam novas pistas sobre as perspectivas de consumo do minério na China, principal mercado consumidor.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,39%, a 777,5 iuanes (107,38 dólares) a tonelada. Mais cedo, atingiu 782,5 iuanes, maior valor desde 8 de novembro.

O minério de ferro de referência para dezembro na Bolsa de Cingapura avançava 0,74%, a 101,85 dólares a tonelada. O contrato alcançou mais cedo o nível mais alto desde 11 de novembro, a 102,3 dólares.

"Os preços do minério encontraram algum suporte na demanda resiliente, com a produção de metais quentes permanecendo relativamente alta. Mas o espaço de alta foi limitado pelo aumento dos estoques portuários, devido ao maior número de chegadas de cargas marítimas", disse Zhuo Guiqiu, analista da Jinrui Futures.

"Esperamos que os preços fiquem dentro de uma faixa no curto prazo."

A produção de metal quente, que é um produto de alto-forno, é normalmente utilizada para avaliar a demanda de minério de ferro.

A China definirá o tom do desenvolvimento econômico do país em uma reunião em dezembro e, portanto, no curto prazo, o mercado dará mais peso a fatores econômicos, disseram os analistas da Huatai Futures em nota, referindo-se às expectativas de anúncio de mais estímulos no próximo mês.

(Reportagem de Amy Lv e Mei Mei Chu)