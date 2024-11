Lula diz que precisa agradecer por estar vivo depois que tentativa de envenená-lo não deu certo

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que precisa agradecer por ainda estar vivo, em seus primeiros comentários públicos sobre as prisões realizadas pela Polícia Federal nesta semana de quatro militares e um policial por suspeita de planejarem um golpe de Estado em 2022 com planos de assassinato dele.

"Eu sou um cara que tenho que agradecer muito mais porque eu estou vivo, a tentativa de me envenenar -- eu e o Alckmin -- não deu certo e nós estamos aqui", disse Lula em discurso durante evento de divulgação do Programa de Otimização de Contratos de Concessão de Rodovias, no Palácio do Planalto.

A PF prendeu na terça-feira quatro pessoas em uma operação para desarticular organização criminosa suspeita de planejar um golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito na eleição de 2022, com planos de assassinato de Lula e do vice Geraldo Alckmin.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)