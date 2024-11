Legado de Angela Merkel é criticado em meio à publicação de suas memórias

A ex-chanceler da Alemanha Angela Merkel descreve suas relações com líderes mundiais, como o presidente russo Vladimir Putin e Donald Trump, durante seus 16 anos no poder em seu novo livro de memórias, que surge em um momento em que seu legado está sendo questionado à luz das crises atuais.

Em trechos divulgados antes da publicação do livro, em 26 de novembro, Merkel justifica sua decisão de não oferecer à Ucrânia uma futura adesão à aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na cúpula da aliança de defesa em 2008, em Bucareste — o que, segundo seus críticos, poderia ter dissuadido a Rússia de invadir a Ucrânia.

Até mesmo a declaração feita na cúpula de que a Ucrânia e a Geórgia acabariam aderindo à Otan foi um "grito de guerra" para Putin, escreveu Merkel, que exerceu quatro mandatos como chefe do governo alemão.

"Mais tarde, ele me disse: 'Você não será chanceler para sempre. E então eles se tornarão membros da Otan. E eu quero evitar isso'", escreveu ela nos trechos publicados na quarta-feira pelo semanário alemão Die Zeit.

O livro de memórias de Merkel, intitulado "Freedom: Memórias 1954-2021", será publicado em mais de 30 países em 26 de novembro. Ela lançará o livro nos Estados Unidos uma semana depois, em um evento em Washington com o ex-presidente Barack Obama, com quem forjou um relacionamento político próximo.

O sucessor de Obama, Trump, que no início deste mês ganhou um novo mandato, é um dos homens que a primeira líder feminina da Alemanha tem como alvo no livro.

Merkel procurou o conselho do papa para lidar com Trump quando ele foi eleito presidente dos EUA pela primeira vez, na esperança de encontrar maneiras de convencer um homem que ela via como tendo a mentalidade de vencedor ou perdedor de um promotor imobiliário a não abandonar os acordos climáticos de Paris, escreve ela.

"Ele via tudo sob a perspectiva do promotor imobiliário que era antes de entrar na política", escreveu ela. "Cada parcela de terra só poderia ser vendida uma vez e, se ele não conseguisse, outra pessoa conseguiria. Era assim que ele via o mundo."

O papa Francisco, quando Merkel lhe pediu, em termos gerais, conselhos sobre como lidar com pessoas "com visões fundamentalmente diferentes", imediatamente entendeu que ela estava se referindo a Trump e seu desejo de abandonar os acordos climáticos, escreveu ela.

"Dobre, dobre, dobre, mas certifique-se de que não vai quebrar", disse ele a Merkel, de acordo com seu relato.

Durante o mandato de Trump, as frequentes invocações de Merkel a valores como liberdade e direitos humanos fizeram com que alguns a apelidassem de verdadeira "líder do mundo livre" — um apelido tradicionalmente reservado aos presidentes dos EUA.

"Ela era uma pessoa íntegra e sem vaidade, o que é incomum para um político", disse Torsten Oppelland, professor de ciência política da Universidade de Jena.

Escrito antes da reeleição de Trump, o livro expressa a "esperança sincera" de que a vice-presidente Kamala Harris derrotasse o agora presidente eleito.

LEGADO SOB FOGO

Durante seus quatro mandatos consecutivos no cargo, Merkel conduziu a Alemanha e a Europa durante a crise financeira global, a crise da dívida da zona do euro e a pandemia da Covid-19.

Mas, desde então, ela tem enfrentado críticas por ter permitido que a Alemanha se tornasse cada vez mais dependente do gás russo barato e do comércio chinês, mesmo após a anexação forçada da Crimeia pela Rússia e os alertas do setor contra a dependência excessiva da China.

Os críticos também culpam, em parte, por suas decisões de abrir as fronteiras da Alemanha para os refugiados e de eliminar gradualmente a energia nuclear pela ascensão da extrema-direita e pelos altos custos de energia.

Ela não teve visão, deixando de fazer as reformas necessárias para garantir a força futura da maior economia da Europa, que agora está enfrentando uma crise em seu modelo econômico, dizem eles.

"Durante seu mandato, Merkel foi amplamente vista como uma política altamente eficaz e um par de mãos seguras", disse Marcel Dirsus, do Instituto de Política de Segurança da Universidade de Kiel.

"Desde que deixou o poder, muitos alemães veem seu legado de forma muito mais crítica. Seja porque suas políticas são vistas como fracassadas, seja porque sua inação é percebida como tendo contribuído para muitos dos problemas existentes na Alemanha."

Ainda assim, segundo ele, muitas das posições de Merkel, como sua postura em relação à Rússia, eram posições alemãs consensuais em todo o espectro político — o atual chanceler Olaf Scholz foi seu ministro das Finanças durante os últimos quatro anos no poder.

Nos últimos anos, no entanto, seu próprio partido conservador se distanciou de sua ex-líder, que, por sua vez, expressou pouco arrependimento sobre suas ações e manteve um perfil discreto desde que deixou o cargo.