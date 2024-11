Laços de Lutnick com a China são criticados depois de ser nomeado por Trump para liderar os EUA em comércio e tarifas

Por Alexandra Alper

WASHINGTON (Reuters) - A exposição do banqueiro de investimentos Howard Lutnick à China ficou em evidência na quarta-feira, depois que o presidente eleito dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, o nomeou para liderar as agências que se tornaram a ponta da lança na guerra comercial entre os EUA e a China.

As empresas de serviços financeiros comandadas por Lutnick lucraram com os laços com a China, desde o BGC Group, que tem uma joint venture em Pequim com a China Credit Trust, de propriedade do Estado chinês, até a Cantor Fitzgerald, que ajudou a abrir o capital de empresas chinesas nos Estados Unidos.

Os laços financeiros levantam questões sobre se Lutnick poderia ser indevidamente influenciado por Pequim ao tomar decisões sobre a imposição de novas tarifas e restrições de exportação à China como Representante de Comércio dos Estados Unidos e Secretário de Comércio, disseram parlamentares e especialistas em ética.

"Os conflitos de interesse do Sr. Lutnick na China parecem ser substanciais. Como o povo norte-americano pode esperar que alguém que está na folha de pagamento do governo chinês ajude a nivelar o campo de jogo com a China para os trabalhadores norte-americanos?", perguntou o senador democrata Ron Wyden, que preside o comitê financeiro do Senado.

A Cantor Fitzgerald, o grupo BGC e a campanha de Trump não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O senador democrata Tim Kaine, que atua nos comitês de relações exteriores e serviços armados, disse esperar que Lutnick "seja pressionado sobre suas conexões financeiras com adversários dos EUA. É fundamental que a principal prioridade do nosso Secretário de Comércio seja o povo norte-americano, e não seus negócios pessoais".

A empresa de serviços financeiros de Lutnick, BGC Group, tem uma participação de 33%, avaliada em quase 28 milhões de dólares, em uma joint venture com a China Credit Trust, cujo maior acionista é a estatal China People's Insurance Company, de acordo com o site da joint venture.

"Em 2023, o China Credit Trust praticará ativamente a missão e a responsabilidade de uma empresa financeira estatal", diz o site.

A joint venture, conhecida como China Credit BGC Money Broking Company Limited, foi licenciada para operar em Pequim em 2010, como a primeira empresa de corretagem de moedas do país, de acordo com o site, e fornece serviços de corretagem e dados para os mercados de câmbio nacional e estrangeiro, bem como para os mercados monetário, de títulos e de derivativos.

A parceria, de acordo com um comunicado à imprensa da BGC, marcou "a primeira joint venture sino-estrangeira entre corretores que recebeu uma licença comercial da Comissão Reguladora Bancária da China para operar em Pequim"

Lutnick é essencialmente "parceiro de negócios" do governo chinês, disse Kathleen Clark, professora de ética governamental na Universidade de Washington em St. louis. "Isso levanta o espectro de que o governo chinês tem influência sobre o secretário de comércio", disse ela. "Na pior das hipóteses, é a entrega do controle a um governo estrangeiro."

A lei dos EUA proíbe qualquer funcionário do poder Executivo de participar "pessoal e substancialmente" de um "assunto específico" que afetaria seus interesses financeiros.

