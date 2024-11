Ataque a tiros a veículos de passageiros no Paquistão deixa ao menos 38 mortos

Homens armados abriram fogo contra veículos de passageiros em uma área tribal no noroeste do Paquistão na quinta-feira, matando pelo menos 38 pessoas e ferindo 29, disse o secretário-chefe da província de Khyber Pakhtunkhwa, Nadeem Aslam Chaudhry.

Entre as vítimas fatais do ataque, que ocorreu no distrito tribal de Kurram, estavam uma mulher e uma criança, afirmou Chaudhry, acrescentando: "É uma grande tragédia e é provável que o número de mortos aumente".

Há décadas existem tensões entre muçulmanos xiitas e sunitas armados por causa de uma disputa de terras na área tribal que faz fronteira com o Afeganistão.

Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo incidente.

"Havia dois comboios de veículos de passageiros, um transportando passageiros de Peshawar para Parachinar e outro de Parachinar para Peshawar, quando homens armados abriram fogo contra eles", disse Ziarat Hussain, morador local de Parachinar, à Reuters por telefone, acrescentando que seus parentes estavam viajando de Peshawar no comboio.

O presidente Asif Ali Zardari, em uma declaração, condenou veementemente o ataque aos veículos de passageiros.