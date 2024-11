EUA 'rejeita categoricamente' ordem de prisão do TPI contra Netanyahu e Gallant

Os Estados Unidos "rejeitam categoricamente" a decisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) de emitir ordens de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, declarou a Casa Branca nesta quinta-feira (21).

"Estamos extremamente preocupados com a resolução do procurador de emitir ordens de detenção e com os preocupantes erros processuais que levaram a essa decisão. Os Estados Unidos foram claros ao afirmar que o TPI não tem jurisdição sobre este assunto", disse um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança.

A declaração não faz menção ao mandado de prisão do TPI emitido para Mohamed Deif, chefe militar do movimento islamista palestino Hamas.

Mike Waltz, o futuro conselheiro de segurança nacional do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, defendeu Israel anteriormente e prometeu uma "resposta firme ao TPI e ao preconceito antissemita da ONU a partir de janeiro", quando o republicano assumir o cargo.

"O TPI não tem credibilidade e essas alegações foram refutadas pelo governo dos EUA", disse Waltz no site de rede social X.

Uma posição que reflete a indignação dos republicanos, alguns dos quais pediram que o Senado dos EUA sancionasse o TPI, com 124 membros, que teoricamente são obrigados a prender pessoas sujeitas a mandados de prisão.

O tribunal com sede em Haia disse nesta quinta-feira que os mandados de prisão para Netanyahu e Gallant foram emitidos "por crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos de pelo menos 8 de outubro de 2023 a pelo menos 20 de maio de 2024".

Um mandado de prisão também foi emitido para Deif, que Israel diz ter sido morto em um ataque aéreo em Gaza em julho. O Hamas não confirmou sua morte.

bjt/bgs/nn/mel/aa/jb/dd/aa

© Agence France-Presse