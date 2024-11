Divisões sobre financiamento climático são expostas à medida que prazo da COP29 se aproxima

Por William James e Gloria Dickie e Kate Abnett

BAKU (Reuters) - A divisão e o descontentamento foram expostos na quinta-feira em uma cúpula climática da ONU em Baku, desencadeados por uma proposta para um novo acordo financeiro global que oferece duas opções muito diferentes e não deixou ninguém satisfeito em meio à aproximação do prazo final.

O principal objetivo da COP29 é chegar a um acordo sobre a quantia de dinheiro que os países desenvolvidos mais ricos devem fornecer aos países em desenvolvimento mais pobres para ajudá-los a combater as mudanças climáticas, um elemento fundamental nos esforços para limitar os danos causados pelo aumento das temperaturas globais.

Mas chegar a um acordo sobre o dinheiro tem sido um processo lento nas negociações na capital do Azerbaijão, e o mais recente rascunho do texto de negociação chegou com várias horas de atraso quando os delegados entraram, em teoria, nas 48 horas finais.

Com o encerramento da cúpula previsto para sexta-feira - mas com a expectativa de que a cúpula se estenda por mais tempo - o novo documento mostrou que ainda há muito a ser decidido sobre questões fundamentais, como o que conta para o valor anual, quem paga e quanto.

"O texto que temos agora... é desequilibrado, impraticável e inaceitável", disse o comissário climático da União Europeia Wopke Hoekstra. Ele pediu mais liderança da presidência do Azerbaijão na COP29, que assume o controle do processo de negociação nos últimos dias e compilou os novos textos.

O principal negociador do Panamá, Juan Carlos Monterrey Gómez, disse à Reuters: "Tudo isso está se transformando em um espetáculo trágico, um show de palhaços, porque quando chegamos ao último minuto, sempre temos um texto que é muito fraco."

Os países em desenvolvimento precisam de pelo menos 1 trilhão de dólares por ano até o final da década para lidar com as mudanças climáticas, disseram economistas nas negociações na semana passada.

Embora o documento de 10 páginas tenha sido reduzido a menos da metade do tamanho da versão anterior ao eliminar algumas opções, ele resumiu as posições opostas dos blocos de nações desenvolvidas e em desenvolvimento estabelecidos antes do evento.

Uma delas se concentrou em garantir que os fundos fossem doações ou equivalentes em forma de doação e que as contribuições dos países em desenvolvimento entre si - um aceno para grandes doadores em potencial, como a China - não fossem formalmente parte da meta.

A outra, repetindo a posição dos países mais ricos, visa ampliar os tipos de financiamento que contam para a meta anual final, não apenas as doações dos países desenvolvidos, e inclui contribuições de outros.

Ambas as opções evitaram declarar o total de recursos que os países pretendem investir a cada ano, deixando o espaço marcado com um "X".

A presidência da COP29 prometeu que uma versão mais simplificada do texto seria publicada durante a noite, substituindo o "X" por números, esboçando uma possível condição para um acordo.

"Este é o momento em que vocês precisam colocar todas as cartas na mesa", pediu o negociador principal da COP29, Yalchin Rafiyev, aos países, falando no início de uma sessão plenária em que as delegações se revezaram para condenar a versão atual.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, retornou a Baku após uma reunião do G20 no Brasil, pedindo um grande esforço para chegar a um acordo e alertando que "o fracasso não é uma opção".

(Reportagem adicional de Simon Jessop e Karin Strohecker em Baku)