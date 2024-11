Demanda por chips da Nvidia segue em alta, mas crescimento mais fraco das vendas preocupa investidores

Por Max A. Cherney e Arsheeya Bajwa e Stephen Nellis

San Francisco (Reuters) - A Nvidia previu o seu crescimento de receita mais lento em sete trimestres na quarta-feira, com a fabricante de chips de inteligência artificial sem conseguir atender às altas expectativas de alguns investidores que a tornaram a empresa mais valiosa do mundo.

As ações da empresa, com sede em Santa Clara, Califórnia, caíram 5% após a divulgação dos resultados, mas logo reduziram as perdas, sendo negociadas em baixa de 2,5% no pós-mercado. Durante o pregão regular, os papéis fecharam com queda de 0,8%.

As expectativas eram altas antes dos resultados, com as ações da Nvidia subindo mais de 20% nos últimos dois meses e atingindo um recorde intradiário na segunda-feira. A ação quase triplicou este ano e subiu mais de nove vezes nos últimos dois anos, dando à empresa um valor de mercado de 3,6 trilhões de dólares.

A Nvidia está no meio do lançamento de sua poderosa linha de chips de IA Blackwell, que inicialmente pressionará as margens brutas da empresa, mas deve melhorar com o tempo.

A nova linha de processadores foi bem recebida pelos clientes da Nvidia, e a empresa deve superar suas projeções iniciais de vários bilhões de dólares em vendas desses chips no quarto trimestre, disse a diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, a analistas em uma teleconferência na quarta-feira.

Inicialmente, a família de chips Blackwell terá margens brutas na faixa dos 70%, mas elas aumentarão para a faixa dos 75% à medida que a produção aumentar, disse Kress.

A empresa projetou uma receita de 37,5 bilhões de dólares, podendo variar 2% a mais ou a menos, no quarto trimestre, em comparação com estimativa média dos analistas de 37,09 bilhões de dólares, segundo dados compilados pela LSEG.

Embora ainda seja uma taxa impressionante de crescimento, devido à enorme demanda pelos chips da empresa, que alimentam os sistemas complexos de IA generativa, a previsão marca uma desaceleração clara em relação aos trimestres anteriores, quando a Nvidia normalmente reportava vendas que pelo menos dobravam.

A previsão da Nvidia para o quarto trimestre indicou que o crescimento da receita da empresa diminuirá para cerca de 69,5%, em comparação com os 94% registrados no terceiro trimestre.

"Este ainda foi um relatório muito sólido, mas a verdade é que, quando a barra está tão alta, tudo fica mais difícil", disse Ryan Detrick, estrategista-chefe de mercado do Carson Group.

A desaceleração no crescimento da receita, contudo, ofusca a enorme demanda pelos chips de IA da empresa, que dominam o mercado.

A Nvidia registrou lucro ajustado de 0,81 dólar por ação no terceiro trimestre, em comparação com estimativas de 0,75 dólar por ação.

As vendas no segmento de data centers, que responde pela maior parte da receita da Nvidia, cresceram 112%, para 30,77 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 27 de outubro. O segmento havia apurado alta de 154% no trimestre anterior.

As vendas da Nvidia são impulsionadas pelos gastos contínuos das empresas de nuvem em seus chips, à medida que expandem data centers capazes de lidar com as complexas necessidades de processamento da IA generativa.

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru e Stephen Nellis e Max A. Cherney em San Francisco; reportagem adicional de Noel Randewich em Oakland, Califórnia)