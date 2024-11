Cuidado com a barata: como seu carro pode virar lar de pragas e bactérias

Por falta de tempo, ansiedade ou necessidade, muitos motoristas e passageiros costumam comer no carro. Mas isso pode trazer problemas e causar pavor. Os detritos de alimentos costumam cair no assoalho do automóvel e se acumulam nas entranhas por baixo do carpete.

O acúmulo de restos de alimentos nos cantos e frestas do veículo cria o ambiente perfeito para a proliferação de baratas e outros insetos, que podem transmitir diversas doenças.

Um vídeo viralizado nas redes sociais da página @osmoreiras2 revelou um caso extremo. Mostra um carro cheio de baratas, um verdadeiro ninho. A imagem chocante serve como alerta para a importância da higiene automotiva.

Por que a limpeza frequente do carro é importante?

Um estudo da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, revelou que o interior dos carros pode abrigar até 700 tipos diferentes de bactérias em uma área de 6,45 cm², comparado a 80 tipos encontrados em banheiros públicos. Essas bactérias, incluindo E. coli e Staphylococcus, podem causar doenças como diarreia e pneumonia. A pesquisa destaca a importância de manter o carro limpo para evitar a proliferação de micro-organismos nocivos.

Especialistas sugerem que a limpeza do carro deve incluir a desinfecção das maçanetas e a troca frequente do filtro de cabine. Utilizar álcool em gel nas mãos antes e depois de dirigir e lavar os bancos após transportar animais de estimação são medidas adicionais para manter o ambiente do carro seguro e saudável

O biomédico Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, afirma que é necessário tomar algumas precauções para evitar esse problema. Segundo ele, a limpeza regular do interior do veículo é fundamental para prevenir a infestação por baratas e outros insetos.

"Restos de biscoitos, farelos de pães, pedacinhos de alimentos pode ser esquecidos por nós, mas nunca pelas baratas, principalmente a conhecida como barata germânica (Blatella germânica), uma fêmea pode gerar quase 50 ovos e iniciar uma infestação. Evite comer dentro do carro e se comer limpe, com aspiradores evitando alimentos para estes insetos", diz o Dr. Bactéria.

Mantenha o carro livre de lixo

É comum na correria do dia-a-dia comer dentro do carro para poupar tempo, mas é importante que você crie o hábito de recolher as embalagens (de comida, bebida, doces de criança) e jogá-las fora a cada fim do dia. Não vai demorar muito tempo para que você perceba que seu carro se mantém mais limpo e com odor mais agradável.

A cada semana faça uma limpeza básica

Essa não é uma tarefa árdua quando feita regularmente, pois não haverá muito para coletar (depois de ter criado o hábito de recolher as embalagens), de modo que você pode fazê-la com rapidez e eficiência. Escolha um dia na semana para dedicar um tempinho e cuidar do seu carro.

Procure aspirar os tapetes e estofados. Fazer essa pequena limpeza semanalmente fará com que a sujeira que pode levar o carro a cheirar de forma desagradável seja removida.

Procure sacudir os carpetes do carro

Os tapetes ou carpetes tendem a ficar sujos rapidamente. Procure dar uma sacudida pelo menos uma vez por semana para remover sujeira de alimentos, material vegetal e qualquer outra coisa que esteja em cima deles. Isso irá garantir que o seu carro fique higienizado por mais tempo.

Limpeza de superfícies

Para garantir a higienização adequada do veículo, é recomendado ainda limpar regularmente superfícies como volante, freio de mão, câmbio e bancos com produtos específicos.

Para uma limpeza completa, é importante limpar os vidros e utilizar bactericidas no sistema de ar-condicionado.

