Conselheiros da China pedem meta de crescimento de 5% para 2025 e estímulo mais forte

Por Kevin Yao

PEQUIM (Reuters) - Conselheiros do governo chinês estão recomendando que Pequim mantenha uma meta de crescimento econômico de cerca de 5,0% para o próximo ano, pressionando por um estímulo fiscal mais forte para mitigar o impacto dos aumentos esperados das tarifas dos Estados Unidos sobre as exportações do país.

A ambição de sustentar um ritmo de crescimento que tem parecido difícil de ser alcançado ao longo de 2024 surpreenderia os mercados financeiros, que apostam em uma desaceleração gradual da segunda maior economia do mundo à medida que as tensões comerciais se intensificam.

Quatro dos seis conselheiros que falaram com a Reuters são favoráveis a uma meta de cerca de 5% para 2025. Um deles recomenda uma meta "acima de 4%" e outro sugere uma faixa de 4,5% a 5%.

Uma pesquisa da Reuters realizada nesta semana previu que a China crescerá 4,5% no próximo ano, mas também indicou que as tarifas poderiam afetar o crescimento em até 1 ponto percentual.

Os conselheiros, que não participam da tomada de decisões, apresentarão suas propostas à Conferência Anual de Trabalho Econômico Central, realizada a portas fechadas no próximo mês, quando as principais autoridades discutem políticas e metas para o próximo ano.

A meta de crescimento, um dos indicadores mais observados em todo o mundo para obter pistas sobre as intenções políticas de curto prazo de Pequim, não será anunciada oficialmente até a reunião anual do Parlamento em março.

As recomendações dos conselheiros são consideradas pelas autoridades no processo final de tomada de decisões. A opinião mais popular entre eles é geralmente adotada, embora nem sempre seja esse o caso. Quaisquer planos ainda podem mudar antes da sessão legislativa.

A maioria dos conselheiros comentou sob condição de anonimato, pois não estão autorizados a falar com a imprensa.

A manutenção de metas de crescimento elevadas em face da ameaça de tarifas superiores a 60% sobre as importações de produtos chineses por parte do novo presidente dos EUA, Donald Trump, sugere que Pequim está pronta para gastar muito, principalmente se não puder negociar taxas menores ou adiá-las.

"É totalmente possível compensar o impacto das tarifas de Trump sobre as exportações da China expandindo ainda mais a demanda interna", disse Yu Yongding, um dos conselheiros e economista do governo que defende uma meta de aproximadamente 5%.

"Devemos adotar uma política fiscal mais forte no próximo ano", disse Yu, acrescentando que o déficit orçamentário "definitivamente deve exceder" o nível planejado para este ano de 3% do Produto Interno Bruto (PIB).

Alguns economistas tem pedido que Pequim abandone ou adote metas de crescimento mais baixas para reduzir sua dependência de estímulo, que fomentou bolhas imobiliárias e enormes dívidas dos governos locais. Mas os defensores de metas ambiciosas argumentam que elas são cruciais para proteger a estatura global, a segurança nacional e a estabilidade social da China.

A visão do presidente Xi Jinping sobre a "modernização no estilo chinês" prevê dobrar o tamanho da economia até 2035 em relação aos níveis de 2020, potencialmente ultrapassando a dos EUA. Economistas de fora da China não acreditam que essa meta seja realista, mas ela ainda influencia a discussão da política interna.

"Para atingir as metas de 2035, precisamos alcançar um crescimento econômico de cerca de 5% em 2025", disse um segundo conselheiro do governo.

Não se sabe quantas propostas desse tipo o governo recebe.